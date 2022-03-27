Стоматологические услуги всегда были недешёвым удовольствием. А теперь на фоне роста курса валют и проблем с поставками из-за санкций стоматологи прогнозируют неминуемый рост цен и сложности с материалами, пишет «Спутник».

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Обычно санкции редко напрямую затрагивают медицинскую сферу, но косвенно ограничения больно бьют и по этой отрасли. Рост курса доллара, неопределённости с поставками и нежелание отдельных поставщиков работать на рынках России и Беларуси сулят подорожание материалов и техники.

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Стоматологи пока ещё как могут сдерживают цены – есть некоторые запасы расходников. Но некоторые уже поднимают стоимость услуг на 10-15%. По прогнозам, настоящие изменения в прайсе зубоврачебных клиник ещё впереди – пропорционально росту курсу доллара и появлению новых ограничений.

Режим выжидания

Импортозамещения в стоматологической сфере как России, так и Беларуси практически нет: более 90% материалов и оборудования закупаются за рубежом, говорят стоматологи.

«Есть товары, которые просто невозможно заменить. И сейчас затруднена поставка очень многих материалов. Кто-то просто не спешит отгружать и выжидает – по разным причинам, чаще экономическим. Но некоторые компании уже заявили о том, что не будут делать поставки ни в Россию, ни в Беларусь – на неопределённый срок. Хотя напрямую санкции обычно не затрагивают нашу сферу», — рассказал один из крупнейших официальных дистрибьютеров иностранных брендов в стоматологии.

По словам сотрудника компании, в первую очередь сейчас всё зависит от курса доллара. Переоценка продукции идёт на начало месяца, поэтому в марте при закупке материалов и оборудования стоматологии Беларуси уже ощутили рост цен. Коснулось это абсолютно всех позиций. К началу месяца ценник вновь изменится.

Кроме того, объясняет поставщик, есть большие вопросы в логистике: товар поступает с большими задержками. Часть грузоперевозчиков отказались работать, даже просто доставить материалы становится проблемой.

«Запасы какие-то есть. Но у всего свой срок годности, надолго не хватит. Что делать, мы пока и сами не знаем. Ощутимо это всё стало с февраля, даже во времена пандемии и первых санкций всё было относительно неплохо», — ответили в компании.

Цены выросли в 1,5 раза

Почти все стоматологии уже актуализировали прайс, остались немногие, кто цены пока не поднял – держатся за счёт старых запасов материалов. Но честно признаются, что уже к началу – середине апреля стоимость услуг изменится: из-за роста курсов валют дорожают все зарубежные расходники. А в частных клиниках стараются пользоваться именно такими – более качественные.

«Мы одни из тех, кто пока цены не поднимал. Почти все уже поменяли прайс – рост в полтора раза. С 15-го апреля и мы будем вынуждены цены увеличить. Насколько – сказать сложно. Все наши услуги — только с использованием импортного материала, препаратов», — рассказали в одной из частных стоматологий столицы.

Здесь также рассказали, что материалов хватает, хоть их и привозят из Швейцарии, Японии, Германии. Закупились.

«Они будут, не исчезнут, просто вырастут цены: в начале марта на закупках товар подорожал уже в полтора раза, в конце марта поднимется ещё в полтора. Кстати, запись к стоматологу только на середину апреля», — предупредили в стоматологической клинике.

Действительно, в некоторые зубоврачебные центры сейчас записаться так быстро не получится: если процедура серьёзная (а значит, и дорогостоящая), то на приём можно попасть с середины апреля. Люди говорят, что решили больше не откладывать поход к зубному и «сделать инвестицию» в своё здоровье, пока цены не выросли окончательно.

Изменился прайс и в госстоматологиях. Правда, на некоторых сайтах просят уточнять ценник в регистратуре, висит объявление, что стоимость услуг обновляется. В колл-центре платных услуг одной из государственных поликлиник заверили, что цены вырастут, но только там, где есть импортные материалы. То есть обычных услуг это не сильно коснётся.

«Но лучше не откладывайте, цены вырастут», — предупредили в стоматологии.