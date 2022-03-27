Что сейчас происходит с ценами на нефть и каких изменений можно ждать дальше? Цены на бензин в Беларуси в последнее время стали гораздо более выгодными, чем в Прибалтике и других странах-соседях, и их жители начали приезжать к нам за моторным топливом. Не введут ли ограничений в ближайшее время на вывоз топлива из нашей страны? По этим вопросам «Myfin.by» узнали мнение старшего аналитика компании «Альпари Евразия» Вадима Иосуба.



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— Мировой рынок нефти сейчас подвержен шокам, связанным с ситуацией в Украине. В начале марта стоимость нефти марки Brent поднималась до 131 доллара за баррель. Это максимум с лета 2008 года, — отметил Вадим Иосуб.

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— После этого она в течение двух недель достаточно резко скорректировалась до 95 долларов за баррель. Таким образом, сформировался для нефти достаточно широкий диапазон – от 95 до 130 долларов за баррель.

На цены на нефть сильно влияют санкции, которые применяются в отношении российской нефти. Кстати говоря, сейчас страны ЕС активно обсуждают тему полного эмбарго на поставки российской нефти. В отношении же возможности принять такое решение, в ЕС пока нет определенности.

По крайней мере, часть стран, в том числе Германия, пока с осторожностью относится к подобным предложениям. Их экономика сильно зависит именно от поставок российской нефти и быстро найти альтернативу не получается. Тем не менее, это не означает, что решение не будет принято. Страны Европы, в том числе население, похоже, готовы идти на некоторые экономические издержки в связи с санкциями в отношении России.

Как будут меняться цены на бензин на белорусских АЗС и ограничат ли его вывоз из страны?

— Что касается цены автомобильного топлива в Беларуси, мы являемся свидетелями того, как от политики повышения цен на 1 копейку мы перешли на повышение на 2 копейки. Но механизм ценообразования был и остается исключительно административным. Как долго он просуществует именно в режиме роста на 2 копейки, перейдут ли к какому-то другому шагу повышения и если да, то когда – предугадать невозможно.

Действительно, цены на топливо у нас сейчас ниже мировых. Такая ситуация неоднократно складывалась в прошлом. И мы помним, что в связи с этим у нас были раньше различные ограничения, к примеру, доступ к заправке автомобильным топливом только белорусским водителям (с белорусскими номерами или белорусскими документами). Возможно, и теперь будет возврат к подобным ограничениям.