У обычных добровольцев-европейцев из крови удаётся выделить микроскопические частицы полиэтилена, полистирола и других синтетических полимеров из посуды, одежды и упаковки, пишет Naked-science.

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В прошлом веке появление синтетических полимеров перевернуло промышленность и повседневную жизнь людей. Из них стали массово изготавливать предметы быта, посуду, упаковку, одежду и так далее. Но лишь в последние годы мы начали осознавать огромный ущерб, который всё это время наносили такие материалы природе и нам самим. При каждом использовании — а особенно при мытье и стирке — из них высвобождаются мириады миниатюрных фрагментов, размерами в доли миллиметра.

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Попадая в воду и воздух, они разносятся повсюду, оказываясь и на океанском дне, и в снегу Эвереста. Рано или поздно такие частицы попадают в организмы животных и начинают путь по пищевым цепочкам, накапливаясь с каждым следующим шагом. За счет своих крошечных размеров микропластик избегает большинства фильтров и систем очистки, оказываясь и в теле человека. Его обнаруживают и в желудочно-кишечном тракте, и в тканях плаценты. Недавно ученые из Нидерландов выделили микропластик даже из крови здоровых людей. Об этом они пишут в статье, опубликованной в журнале Environment International.

Марджа Ламори (Marja Lamoree) и её коллеги из Амстердамского свободного университета собрали образцы крови у 22 анонимных здоровых добровольцев, обычных местных жителей. Помещения для анализа были подготовлены и очищены от любых посторонних источников пластикового загрязнения, которые могли бы повлиять на результат. Содержание микропластика определяли с помощью метода Py-GC-MS: пиролиза (для разложения молекул на более мелкие и летучие), газовой хроматографии (для их разделения на фракции) и масс-спектрометрии (для определения конкретных молекул).

Микропластик обнаружили в 17 образцах. Точный состав этих частиц у разных людей различался, но самыми распространенными в них оказались полиэтилен, полиэтилентерефталат (ПЭТ, он же лавсан — из него изготавливают упаковку, пластиковые бутылки, одежду) и различные формы полистирола (одноразовая посуда, игрушки, корпусы бытовой техники и прочее). В среднем на каждый миллилитр крови добровольцев приходилось 1,6 микрограмма таких частиц, а максимум превышал семь микрограммов.

Влияние этих частиц на здоровье человека ещё недостаточно изучено, но наверняка можно сказать, что ничего хорошего они не сулят. Исследования, проведённые на животных, вызывают озабоченность: микропластик способен накапливаться в самых важных тканях и органах, вызывая разнообразные сбои в их работе. Медленно распадаясь, они выделяют в организм токсичные вещества, нарушая гормональную регуляцию, рост и развитие клеток, приводят к развитию тромбов и хронического воспаления.