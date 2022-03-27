Среди товарного экспорта Беларуси есть и довольно необычные, экзотические позиции. Сколько на ней зарабатывают белорусские продавцы?

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По данным Национального статистического комитета, из Беларуси на внешний контур поставляются морские гребешки, кальмары, рептилии и другая необычная и специфическая продукция, сообщает «Белорусы и рынок».

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Человеческий волос

В 2021 году на экспорте человеческого волоса Республика Беларусь заработала 86,5 тыс. $. Всего за рубеж поставили 2 582 кг волос.

Основными покупателями были:

Россия: количество – 2 489 кг, стоимость – 17,3 тыс. $;

Израиль: количество – 76 кг, стоимость – 50,1 тыс. $;

Турция: количество – 13 кг, стоимость – 17,2 тыс. $;

Китай: количество – 4 кг, стоимость – 1,9 тыс. $.

Примечательно, что количественный экспорт в Турцию был в 190 раз меньше, чем в Россию. Однако в стоимостном выражении Беларусь заработала на поставках человеческого волоса в эти страны практически одинаковую сумму.

Причина такой ситуации – разница в цене. В Российскую Федерацию наша страна экспортировала волос по средней цене 7 $ за килограмм, а в Турцию – по цене 1 323 $ за кило. Китай за килограмм продукции платил 475 $, Израиль – 659 $.

Улитки

На внутреннем рынке Беларуси спрос на улиток очень незначительный, поэтому основной объём продукции идёт на экспорт.

В прошлом году белорусская внешняя торговля заработала на экспорте улиток 1 081,1 тыс. $. Единственной страной, которая закупала моллюсков, была Франция. В это государство Беларусь отправила почти 95 тонн улиток.

В прошлом году в сравнении с 2020 годом произошло значительное снижение объёма экспорта, а также сокращение географии поставок. В 2020 году за рубеж было продано 150 тонн продукции, в 2021 году – 95 тонн.

В количественном выражении экспорт сократился на 55 тонн. Но из-за роста цен больши́х валютных потерь Беларуси удалось избежать: выручка за 2020 год – 1 130,4 тыс. $, за 2021 год – 1 081,1 тыс. $.

Крабы

Несмотря на отсутствие выхода к морю, Беларусь достаточно активно торгует морожеными и консервированными крабами, мидиями, креветками, каракатицами, кальмарами и осьминогами, а также морской рыбой. То есть, происходит реэкспорт – вывоз из страны ранее ввезённых в неё товаров для перепродажи в другие страны.

В 2021 году Республика Беларусь поставила за рубеж 5 121 кг мороженых крабов и выручила за них 25,8 тыс. $. Кроме того, на экспорт шли свежие и копчёные крабы. Вся продукция отправилась в соседнюю Украину.

Также за рубеж продавались и другие морепродукты:

моллюски – 198 тонн;

морские гребешки – 602 кг;

каракатицы и кальмары (мороженые) – 19 548 кг;

осьминоги – 6 кг;

морские ежи – 1 кг.

Рептилии

Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) содержит код 010620 – Рептилии (включая змей и черепах).

Согласно данным Белстата, в прошлом году Беларусь отправила на экспорт 155 рептилий. Импортёром выступила Ливанская Республика, которая заплатила за этот экзотический товар 5 тыс. долл. В 2020 году рептилий также покупал Азербайджан, а в 2019 году – Узбекистан.

Бобровая струя

На сегодняшний день бобровая струя находит применение в парфюмерии, а также в научной (фармацевтика) и народной медицине.

По ТН ВЭД бобровая струя относится к коду 051000. Сюда же относятся и другие вещества. Полная расшифровка кода звучит так: «Амбра серая, струя бобровая, циветта и мускус; шпанки; желчь, в том числе сухая; железы и прочие продукты животного происхождения, используемые в производстве фармацевтических продуктов».

На экспорте бобровой струи и других секретов, выделяемых животными, Беларусь заработала 1 993,7 тыс. $. Объём поставок в 2021 году – 851 тонна.

Импортёрами веществ товарного кода 051000 в прошлом году были следующие страны:

Россия (1 901,9 тыс. $);

Гонконг (50,7 тыс. $);

Кыргызстан (16 тыс. $);

Украина (13,8 тыс. $);

Казахстан (11,3 тыс. $).

Экзотический экспорт в предыдущие годы

Верблюды и страусы

Статистика за 2018 года содержит экспортную позицию «Верблюды и прочие живые животные семейства верблюдовых». Животные в количестве трёх штук были проданы в Российскую Федерацию, стоимость составила 4,5 тыс. $.

В 2019 году Беларусь экспортировала в Узбекистан 30 страусов и заработала на этом 60 тыс. $.

Пчёлы

В 2016 году Республика Беларусь продала в Россию 1 900 пчёл по цене 17 $ за штуку. Валютная выручка составила 32,3 тыс. $. В 2017 году экспорт медоносных насекомых продолжился – Россия купила у РБ ещё 320 пчёл (уже по цене 44 $ за штуку) и заплатила 14,1 тыс. $.