За 30 лет в Беларуси было много экономических кризисов, часть из них случились недавно, некоторые начали уже забываться. Но статистика помнит всё.

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Начнём с конца. Кризис 2020 года – это кризис системный, на него наложились очень сложные условия, связанные с пандемией. Эти потрясения стоили Беларуси в краткосрочной перспективе падения ВВП на 4 млрд $, пишет «Белорусы и рынок».

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В 2014 году был кризис финансовый и валютный. По сути, он произошёл в результате того, что завалилась российская экономика. За два года наш ВВП упал с 79 млрд $ до 48 млрд. Конечно, мы здесь должны учитывать, что подсчёт ведётся в долларах, но с учётом того, что белорусская экономика завязана на внешних рынках намного плотнее, чем российская, для нас такой показатель намного болезненнее. То есть падение на 10% в долларах у них и у нас — это абсолютно разный масштаб катастрофы.

Кризис 2011 года был примечателен тем, что курс рубля с 3000 в начале года вырос к осени до 8350 рублей. Это период множественных курсов, полной валютной неразберихи. На графике этот кризис не сильно выделяется именно по показателям ВВП, даже есть определённый рост. Но этот рост был из-за того, что проблема возникла исключительно внутри страны, а экспорту девальвация оказалась, напротив, на руку. Несмотря на это, многие вспоминают 2011 год с ужасом, люди потеряли тогда большие деньги.

Финансовый кризис 2008 года вспоминается тем, что белорусский рубль обесценился на 20%, при этом ВВП страны упал на 12 млрд долл. Причина — последствия международного кризиса, на фоне этого Россия начала продавать нам энергоносители по ценам, близким к мировым. С этого момента мы начинаем активно набирать долги. Для того чтобы вернуться к точке обвала, потребовалось долгих три года.

Период с 2000 по 2008 год — «тучные годы». Нефть дорожает, но Беларусь получает её по максимально льготным ценам, что позволяет нарастить ВВП с 11 млрд $ до 63 млрд. Белорусская экономика прицепилась вагончиком к набирающему обороты локомотиву экономики России и здорово на этом выехала, одновременно всё теснее привязываясь к соседней стране, пишет телеграм-канал «Нашы грошы».

Самое печальное зрелище на графике — годы с 1994 по 2000. На протяжении шести лет ВВП страны был очень маленьким и умудрялся при этом снижаться ещё. Самым серьёзным кризисом, который до сих пор с содроганием вспоминают в России, был кризис 1998 года, когда в России объявили дефолт. У нас ВВП упал тогда за два года с 16 млрд $ до 11 млрд.