Сегодня (26 марта) впервые за много лет попали на Слуцкий рынок, пошли туда с целью купить кепку. Заметили роллет, где женщина продавала головные уборы.

Примеряли пару, и одна кепка понравилась, но не настолько, чтобы взять и счастливыми уйти домой. Поэтому решили прогуляться и посмотреть ещё варианты. Через 5 минут нашей прогулки начался дождь, и мы решили вернуться к той самой бизнесвумен. Примеряли снова, достали деньги, но она назвала цену, которая на треть оказалась выше, чем сначала.

— Постойте, — говорю я, — ведь цена была пару минут назад другая.

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Я достала из кошелька недостающую сумму до озвученной стоимости, ведь мы всё ещё были готовы купить эту кепку.

— А мы переоценку сделали, — ответила дама. — Я же знаю, чего вы пришли! Не нашли ничего дешевле, сюда вернулись?! Новая цена такая! Хотите берите — хотите не берите!

Естественно, нам не захотелось такую кепочку. И не в цене дело. Мы готовы были пойти на новые условия, но отношение к покупателю полностью отбило желание покупать у этого продавца.

Говорят, что тяжело сейчас предпринимателям на рынке, а оказывается, что они сами своих клиентов прогоняют. Ведь могла же эта бизнесвумен сегодня продать залежавшийся товар со старого сезона и получить деньги в руки, но она сама себе придумала причину, по которой мы вернулись, и принципиально «провела переоценку».

Вот такой вот бизнес «па-слуцку»: не знает, что такое клиентоориентированность, зато с гибкой ценовой политикой.

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