«Цена на бумагу выросла в 3 раза». Белорусский бизнес может столкнуться с дефицитом чековых лент

Санкции и последовавшие за ними проблемы в логистике создали новую проблему для белорусского бизнеса: в скором времени может исчезнуть термобумага, необходимая для производства чековых лент. «Про бизнес» рассказал, насколько критична нынешняя ситуация и как можно избежать серьёзных последствий.

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«Цена на бумагу выросла в 3 раза»

Впервые о проблеме с возможной нехваткой сырья, из которого делаются чековые ленты, заговорили в РБК. Российское издание утверждало, что один из производителей термобумаги — немецкая компания Koehler — полностью прекратил поставки в РФ, а второй крупный поставщик Mitsubishi Paper Mills сократил объёмы отгрузок в два раза. Также источник издания сообщил, что у крупных ретейлеров есть запасы лент, которых хватит на несколько месяцев. Что будет дальше — непонятно.

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Есть ли дефицит сырья или готовых чековых лент в Беларуси?

«Про бизнес» задал этот вопрос компании, которая занимается продажей и переработкой термобумаги в нашей стране. Там нам сообщили, что закупали сырьё в Германии и Азии, однако с недавних пор немецкий партнёр не может отгружать товар.

— Те торгово-логистические цепочки, которые нарабатывались годами, сейчас приостановились и нуждаются в корректировках из-за санкций, изменения курсов валют и повышения стоимости энергоресурсов в Европе. Мы не можем получить термобумагу, и пока непонятно, насколько затянется ситуация. При этом не видим никаких причин для полного разрыва связей, — рассказывают представители компании.

Что касается цены на бумагу, то она, по словам собеседника, выросла за последний год в три раза — с 50 евроцентов до 1,5 евро за рулон (цена для сырья, которое чаще всего заказывает ретейл). Помимо кризиса, вызванного боевыми действиями в Украине, к удорожанию привёл коронавирус и последовавшие за ним проблемы с логистикой в Европе.

У компании, говорит источник, есть запас термобумаги максимум на 2 месяца. И это из расчёта, если организация откажется от поставок зарубежным клиентам:

— Без чековой ленты бизнесу будет сложно. Некоторые потребители пробуют закупиться ею впрок. Поэтому мы, понимая, что нужно поддержать наших предпринимателей, поставляем продукцию только белорусским компаниям.

При этом, говорит представитель компании, у них нет негативных прогнозов относительно нынешней ситуации:

— Рано или поздно всё устаканится. Главное — чтобы европейские поставщики не заняли крайнюю позицию и не работали в ущерб себе и нам.

Однако надежды на то, что цена на бумагу снизится до уровня 2021 года, у нас нет.

— Если что, переключимся на работу с азиатскими партнёрами, — перечисляет возможные варианты собеседник.

Выход из ситуации — электронные чеки

На данный момент в мире есть несколько крупных производителей термобумаги, которая по качеству может подходить для большинства кассовых аппаратов. Кроме немецких, речь идёт о компаниях из Японии и Финляндии. Поэтому из-за трудностей, связанных с санкциями и логистикой, необходимо решать проблему с зависимостью бизнеса от термобумаги и производимых из них чековых лент, считает председатель Ассоциации производителей, поставщиков, организаций сервисного обслуживания «Кассовые суммирующие аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование» Владимир Поплавский:

— Совмин Беларуси совместно с Нацбанком ещё в ноябре 2021 года опубликовал постановление 647/11, которое позволило изменить порядок выдачи чеков и ввести возможность выдачи электронных чеков при согласии клиента. Требования к этому способу передачи данных должны быть установлены в «Общих технических требованиях к кассовым суммирующим аппаратам».

Пункт об электронных чеках вступит в силу с 18 мая 2022 года для программных касс, а также с 18 августа — для кассовых суммирующих аппаратов.

Он коснётся всего ретейла, в том числе и аптек, и сетей гипермаркетов.

Однако в связи с возможным дефицитом чековых лент ретейлеры начали обращаться в ассоциацию с просьбой ускорить процесс установки новых требований, чтобы не оказаться в заложниках ситуации. Председатель организации продолжает:

— Но тут есть другой момент. Чтобы это решение начало работать на практике, нужно изменить работу нынешнего кассового оборудования. Ведь сама касса не может отправить электронный чек клиенту. Она попросту не владеет его данными. Зато данные есть у торгового предприятия. Предстоит сделать так, чтобы касса передавала электронный чек в систему контроля кассового оборудования через СКНО и в систему предприятия. А самим предприятиям придётся завести почтовый сервер для отправки чека клиенту.

Таким образом, придётся обновлять кассовое оборудование. Этим должны заняться заявители (поставщики) этого оборудования.

Бизнесу предстоит интегрироваться с обновленными кассами и решить проблему отправки чека на электронную почту или телефон клиента.

— В системе контроля кассового оборудования МНС Беларуси есть сервис проверки чека. Возможно, службам стоит использовать его возможности для визуализации этого чека для клиента, — рассуждает собеседник.

Процесс запуска электронных чеков небыстрый и сложный с технической точки зрения. Есть ли альтернатива? Владимир Поплавский говорит, что пока её нет:

— К сожалению, в Беларуси с 2015 года больше не производят термобумагу. Однако, если удастся наладить её выпуск и провести импортозамещение, то мы сможем обеспечить свои потребности сами.