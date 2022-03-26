Это стоило колоссальных денег: почему на флагах стран не используется фиолетовый цвет

К 2022 году в мире сформировалось 197 независимых государств. Каждое имеет свой флаг, но ни на одном в мире нет фиолетового цвета. Более того, по версии историков, нет и ни одной цивилизации, которая использовала бы фиолетовый оттенок в символике, пишет Trendymen.

♦️ Рекомендуем материал женского проекта «Лампа»: «Подумать дико, сколько нужно пачек памперсов и смесей в месяц». Мама из Слуцка рассказывает, на что тратит детское пособие

Большинство стран использует флаги, основа которых закладывалась в глубокой древности. Даже цвета современного российского флага на самом деле упоминаются в символике еще с XIII века, случайных оттенков нет и в других государствах.

Реклама

Как нет и фиолетового, так называемого императорского пурпура. Его секрет в глубокой древности изобрели финикийцы, но и в средние века в мире существовало всего два центра изготовления этого цвета: Тир и Сидон.

И вплоть до середины 19 столетия фиолетовый цвет добывали исключительно из пурпурного красителя, а его добывали из крайне редких моллюсков семейства иглянок. На 70 граммов красителя уходило 10 тысяч моллюсков: для окраски килограмма шерсти уходило 200 граммов красителя.

Килограмм шерсти фиолетового цвета оценивался в III веке нашей эры в 50 тысяч динариев, что эквивалентно примерно 9 тысячам долларов. Позволить себе пурпурные вещи могли лишь очень состоятельные люди — не случайно именно этот оттенок в Риме позволялось носить только императору.

Тратить колоссальные деньги на окрашивание флагов, которых требовалось не одна сотня каждой стране, никто просто не мог. К тому же флаги предпочитали делать чётких и ярких цветов, легко различимых на поле боя. Так как символика государств складывалась еще в древности, фиолетовый на нее просто не попал.

После открытия синтеза фиолетового цвета он все же появился на символике некоторых городов.