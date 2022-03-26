Мир быстрыми шагами движется к глобальному продовольственному кризису, у которого два основных триггера – война в Украине и неконтролируемый рост стоимости удобрений из-за вводимых санкций, пишет «Спутник».

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Западные санкции против белорусского калия стали сигналом для взлёта мировых цен на продовольствие.

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Парадоксально, но под них в литовском исполнении попал даже калий, отправляемый в США, где он причислен к стратегически значимым продуктам, которые в принципе не могут быть подсанкционными. Литвой сыграли как пешкой, но лиха беда начало: позже к фактору удобрений добавился рост цен на углеводороды.

Украинский кризис привёл к тому, что, по расчётам ООН, мировые цены на продовольствие сегодня достигли самого высокого уровня за всю историю.

Ценовой взрыв

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что из-за кризиса в Украине может начаться «ураган голода». По его словам, 45 наименее развитых стран мира импортируют не менее трети пшеницы с Украины или из России. К их числу относятся Буркина-Фасо, Египет, Конго, Ливан, Ливия, Сомали, Судан, Йемен, где уже есть голод. Как известно, более половины поставок пшеницы по Всемирной продовольственной программе осуществляются с Украины, как и 20% мирового объёма кукурузы. В ООН опасаются, что перекрытие этих поставок возымеет катастрофический эффект для мирового рынка продовольствия.

Стартовым выстрелом ценового рывка стал санкционный запрет с 1 февраля транзита белорусского калия через территорию Литвы и порт Клайпеда. Запрет, который литовские власти объясняли поддержкой американских санкций против «Беларуськалия». Как написал в своём Facebook владелец клайпедского терминала сыпучих грузов Biriu kroviniuterminalas (BKT) Игорь Удовицкий, ирония заключается в том, что этим запретом сорван план отгрузки двух судов, которые в феврале должны были доставить калийные удобрения для американских компаний в США.

Этот калий был приобретён легально у белорусского трейдера БКК с оплатой в долларах США. Но Литва решила поддерживать США путём нанесения экономического ущерба американским же компаниям. Удовицкий напоминает, что распоряжением президента США ещё в 2017 году калийные удобрения отнесены к категории стратегических продуктов, обеспечивающих национальную безопасность США, всего таких продуктов 34. Правительство Литвы получило письменные обращения американских компаний, импортёров белорусского калия, в которых содержался призыв к Литве не препятствовать транзиту и поставкам калия на американский рынок. Эти письма были проигнорированы.

То есть Литва запретила экспорт стратегического продукта, от которого зависит обеспечение национальной безопасности США, ссылаясь на интересы США и сорвав при этом контракты американских компаний. Вы что-то понимаете? Задаётся риторическим вопросом Удовицкий. После начала украинского кризиса на этот вопрос можно ответить утвердительно. Иррациональное поведение Литвы с Украиной, которые антибелорусскими санкциями методично наносили урон своим же экономикам, укладывается в парадигму наращивания ими силового давления на Республику Беларусь.

Нет удобрения – нет урожая

Удовицкий считает, что мир быстрыми шагами движется к глобальному продовольственному кризису, у которого два основных триггера – война в Украине и неконтролируемый рост стоимости удобрений из-за вводимых санкций. Он обращает внимание на то, что калийные удобрения в мире купить практически невозможно. Транзит «Беларуськалия» не пропускается Литвой, крупнейшие российские производители минеральных удобрений «Уралкалий» и «Еврохим» самостоятельно прекратили продажи на экспорт ввиду логистических препятствий.

На сегодня мировой рынок лишился более 40% поставок калийных удобрений. Цены на спотовый калий на май уже перевалили отметку в $1 тыс. за тонну, но и по такой цене покупают лишь те компании, которые давно работают с немцами, канадцами, израильтянами. Все те, кто лишился российского и белорусского калия, не могут купить продукт даже по очень высокой цене. Производство комплексных удобрений – в коматозном состоянии, резюмирует Удовицкий.

Рынок стран Балтии, каждый год потреблявший несколько сот тысяч тонн комплексных удобрений, остановился – нет предложения, нечего покупать. Что будут вносить фермеры в почву, какой будет урожай – неясно, прогнозы мрачные. Сколько будут стоить продукты питания в магазинах осенью? Нет ответа на этот вопрос, пишет Удовицкий. По его словам, «Гранмакс» был бы готов произвести 150-170 тыс. тонн комплексных удобрений для литовских фермеров. Но…. Нет калия. То есть – СОВСЕМ НЕТ. «Гранмакс» – единственный производитель комплексных удобрений (NPK) в странах Балтии, который мог бы закрыть до 70% потребности литовских фермеров, не сможет предложить на рынок ни одной тонны.

«Нам негде купить калий – один из основных и обязательных компонентов этого продукта. Санкции остановили производство NPK, заодно и заблокировав поставку этого продукта фермерам. Нет удобрения – нет урожая. Осенью, когда цены на продукты питания из-за слабого урожая станут космическими, все будут громко возмущаться, требовать, жаловаться. Я уже полтора года пишу – прежде чем играть в политические игры с поставками удобрений, подумайте – чем вы будете кормить население? Не только Литвы – всего мира. Но пока побеждает политический популизм. Осенью за этот популизм заплатит каждый житель Литвы», – пишет Удовицкий.

Ироничность ситуации он подчеркивает следующим резюме: Путин распорядился о строительстве порта в Ленинградской области для перевалки белорусских удобрений – если бы не усилия правительства Литвы, этого бы не было никогда.

Затратный перец

Проблемы с продовольствием в странах Балтии становятся симптоматичными для всего мира. Bloomberg написал о том, что фермер из американского штата Айова Бен Риенше, выращивая 16 тысяч акров кукурузы, был бы рад получить $80 прибыли с каждого акра. Но азотные удобрения теперь обойдутся ему в $240 на один акр, втрое больше, чем он привык платить. И это не считая того, что за фосфат и калий он заплатит в два раза больше, чем в прошлом году.

По мнению Bloomberg, если мировая торговля удобрениями, объем и ценовая конъюнктура которой, как известно, зависит от поставщиков из России и Беларуси, будет нарушена, это приведёт к росту затрат для фермеров по всему миру и взлету цен на продукты питания. Так, лишь через неделю после начала активной фазы украинского кризиса цены на азотные удобрения в Айове взлетели на 29%, побив рекорд 45-летней давности. Бен Риенше считает, что теперь каждая тарелка с едой будет стоить заметно дороже, а средний счет за продукты в США вырастет до $ 1 тыс. в месяц на одного человека (примерно на 40%).

Не лучше обстоят дела в Европе, что можно понять на примере выращивания огурцов, перца и помидоров, которые поступают на рынок из голландских теплиц. Как написал германский еженедельник «DerSpiegel», c ростом цен на газ повысились затраты на производство этих и других продуктов питания. Еженедельник ссылается на сравнительные данные портала Verivox, согласно которым средний годовой бюджет на электроэнергию и отопление для троих человек в Германии до начала острой фазы украинского кризиса составлял 5454 евро, а на 17 марта этот показатель был уже на 1492 евро больше: рост – на 27% всего за три недели. Стоимость бензина (плюс 21%) и дизельного топлива (плюс 34%) также значительно выросла.

Все это факторы роста мировых цен на продовольствие, а для некоторых стран третьего мира – предпосылки возникновения голода. Из-за роста цен на углеводороды и продовольствие J.P. Morgan прогнозирует замедление глобального роста и потребительских расходов. По мнению его аналитиков, российско-украинский кризис несёт риск низкой прибыли для американских корпораций.

Как видим, мультипликативный эффект кризиса распространяется на все континенты. Меньше всех пострадают те, кто менее зависим от доллара. Но кризис – это и время новых возможностей: повышенный спрос на продукты питания во всём мире является стимулом наращивания объема сельскохозяйственного производства как в России, так и Беларуси.