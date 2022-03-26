В субботу, 26 марта, в Слуцке проходит районная весенняя ярмарка. Продавцы торгуют на площадке рядом с Ленина, 100 и на территорию рынка (пл. Базарная, 13). «Кур’ер» побывал на одной из них.

На ярмарку приехали три автолавки слуцких предприятий со своей продукцией.

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Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке
Фотографии: Ольга Паздерина

В основном, продают семенной картофель. Рядом расположился «птичий рынок».

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

Что продают из плодоовощной продукции (стоимость за килограмм):

  • семенной картофель — 1,2 и 1,5 рубля;
  • яблоки —2,5 рубля;
  • морковь — 1,8 рубля;
  • лук — 0,8-1,2 рубля;
  • чеснок — 30 копеек штука.

Цены на птичьем рынке:

  • курица несушка — от 15 до 20 рублей;
  • кролик — 20 рублей;
  • мускусная утка — от 25 рублей;
  • зерно — 30 рублей за мешок.

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке