Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

В субботу, 26 марта, в Слуцке проходит районная весенняя ярмарка. Продавцы торгуют на площадке рядом с Ленина, 100 и на территорию рынка (пл. Базарная, 13). «Кур’ер» побывал на одной из них.

На ярмарку приехали три автолавки слуцких предприятий со своей продукцией.

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В основном, продают семенной картофель. Рядом расположился «птичий рынок».

Что продают из плодоовощной продукции (стоимость за килограмм):

семенной картофель — 1,2 и 1,5 рубля;

яблоки —2,5 рубля;

морковь — 1,8 рубля;

лук — 0,8-1,2 рубля;

чеснок — 30 копеек штука.

Цены на птичьем рынке: