Почём продают семенной картофель и другое на первой весенней ярмарке в Слуцке

В субботу, 26 марта, в Слуцке проходит районная весенняя ярмарка. Продавцы торгуют на площадке рядом с Ленина, 100 и на территорию рынка (пл. Базарная, 13). «Кур’ер» побывал на одной из них.
На ярмарку приехали три автолавки слуцких предприятий со своей продукцией.
В основном, продают семенной картофель. Рядом расположился «птичий рынок».
Что продают из плодоовощной продукции (стоимость за килограмм):
- семенной картофель — 1,2 и 1,5 рубля;
- яблоки —2,5 рубля;
- морковь — 1,8 рубля;
- лук — 0,8-1,2 рубля;
- чеснок — 30 копеек штука.
Цены на птичьем рынке:
- курица несушка — от 15 до 20 рублей;
- кролик — 20 рублей;
- мускусная утка — от 25 рублей;
- зерно — 30 рублей за мешок.