Пятница, 25 марта, Слуцкий государственный колледж. В этот день учащиеся здесь готовили много очень вкусных блюд: пряники, винегреты, драники по-домашнему, котлеты по-белорусски с французским акцентом… Обо всём этом и причём здесь международное движение World Skills – смотрите в нашем сюжете с Александром Бранкевичем.

Реклама

В целом же в течение четверга и пятницы, 24-25 марта в Слуцкого государственном колледже и Слуцком в сельскохозяйственном профессиональном лицее проходили профессиональные пробы для учащихся учреждений общего среднего образования Минской области.

Школьники посещали выставку-презентацию работ победителей и призеров Международного конкурса кондитерского искусства 2021 года, поучаствовали в мастер-классах по упаковке товара, изготовлению масла, сыра, изделий и соленого теста, мастики.

Проходил областной конкурс профессионального мастерства по компетенции «Кулинарное искусство». Его проводили среди учащихся учреждений профессионально-технического и среднего специального образования. Кроме этого и среди учеников школ, которые обучаются по программе профессиональной подготовки рабочих в рамках учебного предмета «Трудовое обучение».