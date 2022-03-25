Санкции и ваша машина. Что ждёт автолюбителей Слуцка в новой экономической реальности

За последние недели курс доллара вырос примерно в полтора раза. Потом он снизился, но цены успели вырасти. Многие товары для автомашин — импортные, и их цены привязаны к доллару, поэтому на Слуцком авторынке их стоимость существенно изменилась.

Корреспондент «Кур’ера» поговорил с продавцами и узнал, как складывается ситуация для владель­цев машин. Ситуация описана на момент, когда доллар в банках продавали за 3.99 рубля.

Материал был опубликован в печатном номере газеты «Інфа-Кур’ер» от 24 марта.

Запчасти и масла

Константин продаёт импортные запчасти и масла. Он рассказал, что у него со скачком доллара товар подорожал приблизительно в два раза. Цены подняли поставщики не только из-за курса доллара, но и из-за большого спроса. «Допустим, комплект сцепления стоил тысячу рублей, а сейчас — две тысячи», — приводит пример Константин.

С ассортиментом проблем нет. Коли­чество покупателей тоже не изменилось. Водители стали поку­пать больше дешёвых запчастей. «Если раньше люди могли купить более дорогую запчасть, фирменную и качественную, то сейчас выбирают по цене. Покупают больше из Китая, — говорит Константин. — Но это не значит, что у Китая плохие запчасти. На фирменные китайские запчасти дают от года до двух лет гарантии. Если за это время она сломалась, то её можно сдать в магазин без проблем».

Автоэмали

Татьяна продаёт авто­эмали. Она говорит, что её продукция сильно подорожала.

«На все лако­красочные товары, даже из Китая и России, поднялись цены процентов на 70-80. Покупательский спрос, конечно, снизился намного. Сейчас самый сезон для красок. Обычно в это время все «красятся»: где-то жучок зарисо­вать или ещё что-то. Но краски продаются слабо. В прошлом году в начале весны многие поехали на техосмотр, и покупателей было достаточно. В этом году, видимо, уже не поехали. Если, образно говоря, в прошлом году было десять покупателей, то теперь даже и пяти нет. Мы меньше зарабатываем, потому что стараемся меньше накручивать. Десять рублей заработал и уже улыбаешься».

Инструменты и аксессуары

Марина продаёт инструменты и аксес­суары. Она объяснила, почему у неё цены поднялись не сильно.

«Что-то осталось по старым ценам, потому что нереально всё поднять, — говорит продавец. — Я разговари­вала с могилёвской фирмой по пошиву чехлов, у них стоимость не изменилась. Это зависит больше от на­личия импортного сырья.

У меня очень много товара, который произведён в Беларуси: рамочки, брызговики, ковры, чехлы, обмотки на руль и ещё много чего. Просто все помешались на Польше и Европе.

Что касается россий­ского товара, то у тех, кто честно закупал в российских рублях, цены оста­вили прежние. А те, кто переводил на доллары, — у них поднялись.

Поднимутся ли цены ещё, зависит от жад­ности поставщиков. Некоторые привозят товар и скидку делают, боятся упустить рынок. Мы стараемся удержать покупателей, поэтому меньше зарабатываем. Однозначно, что на ав­торынке цены сейчас меньше, чем в интернете. Это ещё с начала пандемии так — стараемся сохранить продажи. Всем сейчас тяжело.

Такую «шоковую терапию», когда было резкое поднятие цен, мы уже проходили не однажды. Потом приходили в себя».

Можно ли купить новые авто

Onliner 11 марта писал, что на рынке новых авто в Беларуси — неопре­делённость. Завод «АвтоВАЗ» после приостановки снова запустил сборку на линиях Kalina и Niva, но что будет с ценами и модельным рядом, трудно сказать.

Дорожают Renault. Из-за простоев заводов неизвестно, насколько хватит уже произведённых машин. Похожая ситуация с ценами и поставками и у белорусских дилеров Volkswagen. Китайско-белорусские Geely тоже подорожали.

Можно ожидать дефицита новых автомобилей из-за логистических проблем. Onliner советует торопиться тем, кто отложил на покупку деньги в рублях, и не спешить тем, у кого есть накопления в долларах.

Что касается обслуживания новых авто, пишет Onliner, услуги СТО подорожали за счёт роста цен на запчасти, на аренду помещений, а кое-где — и на сами услуги.

Что с ценами на б/у машины

Судя по объявлениям на популярных интернет-площадках по продаже авто, предложение на вторичном рынке в Слуцке выше, чем было полгода назад, когда «Кур’ер» делал последний обзор б/у машин.

Цены разные, можно найти авто за любые деньги — и в рублях, и в долларах. Самая дорогая машина продаётся за 240 040 рублей ($72 500 в эквивален­те) — это BMW X5 G05 с дизельным двигателем.

Самая дешёвая стоит 950 рублей ($287 в эквиваленте). Это Lada (ВАЗ) 2106. Причём полгода назад эту же самую Lada продавец отдавал за 830 рублей (или $329).