На этой неделе «Кур’ер» писал о самых разных людях: от вице-премьера и владелицы трёх бизнесов до старосты деревни и буфетчицы на вокзале. Почитайте об одиннадцати наших героях.

Фаина Черноскутова

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фото предоставила героиня

Фаина Черноскутова, пенсионерка из Слуцка, уже 17 лет занимается вышивкой картин. 22 марта у неё открылась уже не первая персональная выставка в Слуцкой галерее искусств.

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Барыс Ігнатовіч

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фота з архіва героя

Барыс Ігнатовіч, ураджэнец Слуцка і майстар ваеннага фотарэпартажу. Ён стаяў ля вытокаў фатаграфіі ў СССР, а яго здымкі часоў Другой сусветнай вайны сталі класічнымі. Ён быў на фронце, на перадавой, здымаў для вайсковай газеты, лётаў на самалёце да партызанаў.

Леонид Заяц

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фото: Виктор Толочко/Sputnik

Леонид Заяц, уроженец Случчины, в понедельник был назначен заместителем премьер-министра Беларуси. В правительстве он будет курировать сельское хозяйство. До этого Леонид Заяц был министром сельского хозяйства и продовольствия и заместителем председателя Совета Республики.

Светлана Михайловна

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фото: Екатерина Смирнова

Светлана Михайловна, 67-летняя случчанка, уже 45 лет работает в торговле и 23 из них — в закусочной на Слуцком вокзале. Она относится ко всем покупателям одинаково внимательно и доброжелательно. И всегда старается хорошо выглядеть, не выходит из дома без причёски и макияжа.

Владимир Забело

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фото: Светлана Правдинская

Владимир Забело, староста деревни Новинки Слуцкого района, рассказал «Кур’еру», что в советское время было неравное отношение к городским и деревенским. Например, прописанному в деревне, ему не хотели продавать в городе коляску для двойняшек. Ещё он рассказал, что в последнее время люди в деревне не пьянствуют, а работают.

Марина

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фото: Олеся Белая

Марина, предприниматель со Слуцкого авторынка, продаёт инструменты и аксес­суары. Она рассказала, что после скачка доллара цены у неё поднялись не сильно, так как многие её товары — белорусского или российского производства, и поставщики пока оставили цены на прежнем уровне.

Константин

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фото: Олеся Белая

Константин продаёт на Слуцком авторынке масла и запчасти. Он рассказал, что у него со скачком доллара товар подорожал приблизительно в два раза. Цены подняли поставщики не только из-за курса доллара, но и из-за большого спроса. Теперь, по словам мужчины, покупатели обращают внимание не на качество товара, а на его цену. То есть, больше покупают запчастей из Китая.

Татьяна

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фото: Олеся Белая

Татьяна на Слуцком авторынке торгует эмалями. Она говорит, что её продукция со скачком доллара сильно подорожала. По словам Татьяны, на все лако­красочные товары, даже из Китая и России, поднялись цены на 70% — 80%. А покупательский спрос снизился, хотя сейчас и сезон покрасок.

Людмила Шуба

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фото прислала героиня

Людмила Шуба из Слуцка 18 марта поехала на юбилей сестры в Могилёв. Так как накануне поезд отменили, желающих ехать в тот день было в два раза больше обычного, а в поезде — только один вагон. Людмиле помогла проводница по имени Любовь, которая нашла ей место, а потом и билет.

Анастасия Дубовик

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фото: Виктория Капская

Анастасия Дубовик, психолог из Слуцка, 18 марта провела встречу со случчанками. Там она рассказала, как распознать появление тревоги и как с ней бороться. Например, что нужно ограничить время чтения новостей, перестать смотреть далеко в будущее и сосредоточиться на мелких повседневных делах.

Карина Кудина

Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие
Фото из архива героини

Карина Кудина — создатель белорусского бренда нижнего белья Lovelace и ещё двух небольших бизнесов. Она рассказала женскому проекту Lampa, как в условиях кризиса она открывает новые площадки для продажи изделий, находит новые рынки и вообще адаптируется к ситуации.