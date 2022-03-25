Люди недели: ИП с авторынка, вице-премьер Беларуси, классик военной фотографии и другие

На этой неделе «Кур’ер» писал о самых разных людях: от вице-премьера и владелицы трёх бизнесов до старосты деревни и буфетчицы на вокзале. Почитайте об одиннадцати наших героях.

Фаина Черноскутова

Фаина Черноскутова, пенсионерка из Слуцка, уже 17 лет занимается вышивкой картин. 22 марта у неё открылась уже не первая персональная выставка в Слуцкой галерее искусств.

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В Слуцкой галерее искусств открывается выставка вышитых картин Фаины Черноскутовой

Барыс Ігнатовіч

Барыс Ігнатовіч, ураджэнец Слуцка і майстар ваеннага фотарэпартажу. Ён стаяў ля вытокаў фатаграфіі ў СССР, а яго здымкі часоў Другой сусветнай вайны сталі класічнымі. Ён быў на фронце, на перадавой, здымаў для вайсковай газеты, лётаў на самалёце да партызанаў.

Майстар ваеннага фотарэпартажу. Фотакласік са Слуцка

Леонид Заяц

Леонид Заяц, уроженец Случчины, в понедельник был назначен заместителем премьер-министра Беларуси. В правительстве он будет курировать сельское хозяйство. До этого Леонид Заяц был министром сельского хозяйства и продовольствия и заместителем председателя Совета Республики.

Случчанина назначили вице-премьером. Он будет отвечать за сельское хозяйство

Светлана Михайловна

Светлана Михайловна, 67-летняя случчанка, уже 45 лет работает в торговле и 23 из них — в закусочной на Слуцком вокзале. Она относится ко всем покупателям одинаково внимательно и доброжелательно. И всегда старается хорошо выглядеть, не выходит из дома без причёски и макияжа.

«Без макияжа даже мусор не пойду выбрасывать». О случчанке, на которую люди обращают внимание на улице

Владимир Забело

Владимир Забело, староста деревни Новинки Слуцкого района, рассказал «Кур’еру», что в советское время было неравное отношение к городским и деревенским. Например, прописанному в деревне, ему не хотели продавать в городе коляску для двойняшек. Ещё он рассказал, что в последнее время люди в деревне не пьянствуют, а работают.

«Мы боролись, чтобы равномерно давали товары». Как проходит жизнь в деревне Новинки под Слуцком

Марина

Марина, предприниматель со Слуцкого авторынка, продаёт инструменты и аксес­суары. Она рассказала, что после скачка доллара цены у неё поднялись не сильно, так как многие её товары — белорусского или российского производства, и поставщики пока оставили цены на прежнем уровне.

Константин

Константин продаёт на Слуцком авторынке масла и запчасти. Он рассказал, что у него со скачком доллара товар подорожал приблизительно в два раза. Цены подняли поставщики не только из-за курса доллара, но и из-за большого спроса. Теперь, по словам мужчины, покупатели обращают внимание не на качество товара, а на его цену. То есть, больше покупают запчастей из Китая.

Татьяна

Татьяна на Слуцком авторынке торгует эмалями. Она говорит, что её продукция со скачком доллара сильно подорожала. По словам Татьяны, на все лако­красочные товары, даже из Китая и России, поднялись цены на 70% — 80%. А покупательский спрос снизился, хотя сейчас и сезон покрасок.

Санкции и ваша машина. Что ждёт автолюбителей Слуцка в новой экономической реальности

Людмила Шуба

Людмила Шуба из Слуцка 18 марта поехала на юбилей сестры в Могилёв. Так как накануне поезд отменили, желающих ехать в тот день было в два раза больше обычного, а в поезде — только один вагон. Людмиле помогла проводница по имени Любовь, которая нашла ей место, а потом и билет.

«Давайте я заплачу штраф, но доеду». Жительница Слуцка рассказала про добрую работницу железной дороги и маленькие поезда

Анастасия Дубовик

Анастасия Дубовик, психолог из Слуцка, 18 марта провела встречу со случчанками. Там она рассказала, как распознать появление тревоги и как с ней бороться. Например, что нужно ограничить время чтения новостей, перестать смотреть далеко в будущее и сосредоточиться на мелких повседневных делах.

«Вспомните правило кислородной маски». Советы слуцкого психолога о том, как справиться с тревогой

Карина Кудина

Карина Кудина — создатель белорусского бренда нижнего белья Lovelace и ещё двух небольших бизнесов. Она рассказала женскому проекту Lampa, как в условиях кризиса она открывает новые площадки для продажи изделий, находит новые рынки и вообще адаптируется к ситуации.