«Давайте я заплачу штраф, но доеду». Жительница Слуцка рассказала про добрую работницу железной дороги и маленькие поезда

В редакцию «Кур’ера» обратилась жительница Слуцка Людмила Шуба. Она рассказала, как «с приключениями» ехала 18 марта на юбилей к своей сестре. После поездки у случчанки остались замечания к организации перевозки и благодарность к работнице поезда.

Людмила рассказала, что в этом месяце отменили поезда Солигорск-Могилёв на 17, 24 и 31 марта. И в связи с тем, что 17 марта поезда не было, 18-го числа на вокзале в Слуцке скопилась большая очередь из людей, которым нужно уехать.

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В этот день Людмила купила цветы, подарок и поехала на вокзал, чтобы сесть в поезд и поехать в Могилёв на юбилей своей сестры. Она встала в очередь в кассу и в какой-то момент узнала, что билетов больше нет.

Женщина стала настаивать, чтобы ей дали хоть какой-то билет, хотя бы «стоячий». Кассир пыталась что-то сделать, позвонила в Старые Дороги узнать, нет ли билетов там, чтобы доехать на машине и сесть в поезд в соседнем городе. Но в Старых Дорогах тоже не было билетов.

Людмила говорит, что таких, как она, кто не смог уехать, было много. Некоторые из них дождались прихода поезда. Поезд пришёл, и там оказался всего один вагон. Двери открылись, вышла проводница. Людмила стала просить впустить её в поезд без билета. Проводница объясняла, что без билета ей дадут штраф. «Ну и пусть. Заплачу штраф, но доеду», — настаивала случчанка.

Выслушав её и ещё некоторых людей, «не вместившихся» в поезд, проводница сказала: «Хорошо, я вас посажу». Она впустила Людмилу, девушку с маленьким ребёнком и юную студентку. Для мамы с малышом нашла сиденье. На промежуточных станциях люди начали выходить, и женщины сели на освободившиеся места. Им продали билеты.

«Я хочу выразить благодарность этой проводнице, — говорит Людмила. — Её зовут Зорина Любовь Владимировна. Она была вежливая, тактичная, действовала спокойно.

И хотелось бы обратиться к руководству отделения железной дороги. Чтобы в следующий раз в таких ситуациях давали поезда побольше или хотя бы предусмотрели возможность продавать «стоячие» места. Потому что очень многие не сели. В основном попали на поезд те, кто заранее заказал билеты в интернете. А пожилые люди не всегда это умеют».

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