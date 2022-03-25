Абонентам стала доступна эксклюзивная Подписка «МТС Премиум», в которую входят безлимитные звонки, расширенный пакет интернета, МТС ТВ, два онлайн-кинотеатра, а также бонусы и скидки на многие другие услуги и сервисы. Стоимость специального предложения — 0 рублей первые 30 дней после подключения, далее — 7,5 рубля в месяц.

Подписка «МТС Премиум» — это возможность абонентам пользоваться большим количеством сервисов с экономией для бюджета. Дополнительная услуга доступна для абонентов тарифов «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0», «Безлимитище», «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер Голос» и «Супер max 50».

В «МТС Премиум» включены бесплатная подписка на IVI, цифровое телевидение МТС ТВ с онлайн-кинотеатром PREMIER. Стоимость пакетной подписки ниже, чем сумма платежей при подключении каждой из этих услуг по отдельности.

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Дополнительно Подписка «МТС Премиум» предоставляет скидку 20% на услуги «Безлимит во все сети», «200 минут во все сети», «Безлимит интернета (до 1 мбит/сек)», «Безлимит интернета (до 2 мбит сек)», «TWIN-карта» и «Unlim за границей». Также даётся скидка в 30% на подключение онлайн-библиотеки МТС Книги, где собрано 1,5 млн книг на 16 языках.

Кроме того, приобретая товар в интернет-магазине МТС, пользователю Подписки «МТС Премиум» товар доставят бесплатно.

Абонентам тарифов «Безлимитище+», «Безлимитище 2.0», «Безлимитище» предоставляется безлимит звонков внутри сети. А абонентам тарифов «Супер», «Супер 10», «Супер 25», «Супер Голос», «Супер maх 50» — дополнительные 50 ГБ мобильного интернета в месяц.

Активизировать Подписку «МТС Премиум» можно в мобильном приложении «Мой МТС», с помощью USSD *928# или Интернет-помощника. Стоимость услуги — 7,5 рубля в месяц.

Подробнее о специальном предложении смотрите здесь.

СООО «Мобильные ТелеСистемы» УНП 800013732