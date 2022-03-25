Рулет из свиной шкурки
• Свиная шкурка – 500-700 г
• Крупная морковь
• Чеснок – 3 зубчика
• Лавровый лист – 3 шт.
• Соль – 2-2,5 большие ложки соли
• Чёрный перец – ½ ч.л.
Помойте и поскоблите свиную кожу, обсушите с помощью бумажных салфеток. Выложите на доску или плоское блюдо. Посолите, использовав ½ ст. ложки, поперчите.
Натрите морковь на крупной тёрке. Настрогайте чесночные зубчики пластинами.
Равномерно выложите на шкурку сначала морковь, затем чеснок. Сверните кожу плотным рулетом, туго закрепите кулинарной нитью.
Залейте рулет водой и поставьте на плиту. Когда бульон закипит, удалите пену. Посолите по вкусу, положите лавровый лист, горошины перца. Варите на малом огне 1,5-2 часа.
Достаньте, дайте стечь жидкости. Придавите любым гнётом и выдержите сначала на столе, затем отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы рулет остыл и «схватился» окончательно. Нарезайте перед подачей на стол.
Холодец из куриных лапок
Понадобится:
Запечённые свиные пятачки
Понадобится:
- Пятачки свиные — 10 шт.
- Сметана — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ч. л.
- Чеснок — 3 зубчика
- Острый соус на основе томата или аджика — 1 ст. л.
- Зелень — какая есть
- Специи по вкусу
- Соль по вкусу.
Пятачки замочить в воде на 30-40 минут, промыть и поскоблить. Отварить в течение 1,5-2 часов с добавлением соли, лаврового листа и чёрного перца горошком.
Зелень порезать, чеснок почистить, пропустить через чеснокодавилку или измельчить.
Смешать сметану, зелень, чеснок, горчицу, соевый и острый соусы, добавить любимые специи, чёрный перец и соль (если нужно). Положите отваренные пятачки в эту смесь на 30-40 минут.
Выложите затем в жаропрочную форму. Запекайте до появления румяной корочки (примерно 25-30 минут).
Свиные пятачки содержат сравнительно мало жира и обладают не слишком высокой калорийностью, но при этом являются отличным источником коллагена, цинка и магния, а значит, строительного материала для костей и кожи.
Куриные шеи в духовке
• куриные шеи — 1 кг
• соевый соус
• красный молотый перец — 1/2 ч.л.
• соль
Приготовление: шеи помойте, удалите излишки жира и кожу. Положите их в миску, добавьте немного соли и соуса. Шея после маринования получается очень вкусной и пикантной. Посыпьте перцем и всё хорошенько перемешайте. Оставьте на 15 минут мариноваться.
Готовьте на среднем огне в духовке в течение 15 минут, затем переверните, увеличьте огонь и готовьте ещё 10 минут.
Свиные хвостики в сметанно-чесночном соусе
Понадобится:
- Хвостики поросячьи — 1 кг
- Лук репчатый — 2 шт.
- Сметана — 200 г
- Лавровый лист — 1 шт.
- Перец душистый — 4 шт.
- Чеснок — 2 зубчика
- Соль, перец — по вкусу
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Мука — 1 ст. л.
Хвосты свиные моем, чистим, складываем в кастрюлю и отправляем вариться на 1,5 часа. За час до конца варки добавляем соль, лавровый лист, душистый перец. вынимаем хвостики, даём стечь воде. Лук чистим и нарезаем полукольцами. Лук отправляем на сковороду и слегка пассеруем. Обжариваем отдельно хвостики, перекладываем к луку.
В мисочку наливаем воду, добавляем муку и венчиком разбиваем комочки. Содержимое выливаем в сковороду с хвостиками. Добавляем сметану. Перемешиваем, солим, перчим и оставляем на 5 минут для соединения вкусов. Затем достаём хвостики и укладываем на блюдо. Хорошим гарниром будет капуста или картофель.
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