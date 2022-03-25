В период, когда продукты продолжают дорожать, а покупательная способность населения падает, самое время вспомнить о блюдах, которые вкусны, но малозатратны. «Кур’ер» собрал пять рецептов, для приготовления которых использовано то, что редко кто применяет: свиная шкурка, пятачки, хвостики, куриные лапки и шеи. На приготовление блюд по этим рецептам уйдёт в среднем от 3 до 7 рублей.

Рулет из свиной шкурки

Понадобится:

• Свиная шкурка – 500-700 г

• Крупная морковь

• Чеснок – 3 зубчика

• Лавровый лист – 3 шт.

• Соль – 2-2,5 большие ложки соли

• Чёрный перец – ½ ч.л.

Помойте и поскоблите свиную кожу, обсушите с помощью бумажных салфеток. Выложите на доску или плоское блюдо. Посолите, использовав ½ ст. ложки, поперчите.

Натрите морковь на крупной тёрке. Настрогайте чесночные зубчики пластинами.

Равномерно выложите на шкурку сначала морковь, затем чеснок. Сверните кожу плотным рулетом, туго закрепите кулинарной нитью.

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Залейте рулет водой и поставьте на плиту. Когда бульон закипит, удалите пену. Посолите по вкусу, положите лавровый лист, горошины перца. Варите на малом огне 1,5-2 часа.

Достаньте, дайте стечь жидкости. Придавите любым гнётом и выдержите сначала на столе, затем отправьте в холодильник на 2 часа, чтобы рулет остыл и «схватился» окончательно. Нарезайте перед подачей на стол.

Холодец из куриных лапок

Понадобится:

Куриные лапки — 1 кг

Лук репчатый — 1 шт.

Морковь — 1 шт.

Соль ( по вкусу)

Перец чёрный горошек — 10 шт.

Лавровый лист — 2 шт.

Куриные лапки промойте и сложите в глубокую посудину. Залейте полностью кипятком и оставьте на пару минут лапки распариться. Снимите кожу, отрежьте ту часть, где ноготь. Сложите в кастрюлю лапки, очищенный лук и морковь целиком. Залейте водой и доведите до кипения. Варите с момента закипания на медленном огне 3 часа. Снимайте пену. После готовности остужаем куриные лапки и снимаем с них мякоть. Раскладываем по тарелкам. Сюда же добавляем и кружочки отварной моркови. Заливаем процеженным бульоном и ставим блюдо в холодильник на 8 часов. В холодце из куриных лапок содержится коллаген, который укрепляет хрящевую ткань, поэтому блюдо полезно страдающих болезнями суставов. Кроме того, блюдо содержит ретинол. Он поддерживает иммунную систему человека, суставы, зрение и кожу в тонусе.

Запечённые свиные пятачки

Понадобится:

Пятачки свиные — 10 шт.

Сметана — 2 ст. л.

Горчица — 1 ч. л.

Чеснок — 3 зубчика

Острый соус на основе томата или аджика — 1 ст. л.

Зелень — какая есть

Специи по вкусу

Соль по вкусу.

Пятачки замочить в воде на 30-40 минут, промыть и поскоблить. Отварить в течение 1,5-2 часов с добавлением соли, лаврового листа и чёрного перца горошком.

Зелень порезать, чеснок почистить, пропустить через чеснокодавилку или измельчить.

Смешать сметану, зелень, чеснок, горчицу, соевый и острый соусы, добавить любимые специи, чёрный перец и соль (если нужно). Положите отваренные пятачки в эту смесь на 30-40 минут.

Выложите затем в жаропрочную форму. Запекайте до появления румяной корочки (примерно 25-30 минут).

Свиные пятачки содержат сравнительно мало жира и обладают не слишком высокой калорийностью, но при этом являются отличным источником коллагена, цинка и магния, а значит, строительного материала для костей и кожи.

Куриные шеи в духовке

Понадобится:

• куриные шеи — 1 кг

• соевый соус

• красный молотый перец — 1/2 ч.л.

• соль

Приготовление: шеи помойте, удалите излишки жира и кожу. Положите их в миску, добавьте немного соли и соуса. Шея после маринования получается очень вкусной и пикантной. Посыпьте перцем и всё хорошенько перемешайте. Оставьте на 15 минут мариноваться.

Возьмите форму для запекания или обычный противень и выложите туда шеи.

Готовьте на среднем огне в духовке в течение 15 минут, затем переверните, увеличьте огонь и готовьте ещё 10 минут.

Это блюдо можно использовать как закуску или подавать с гарниром.

Свиные хвостики в сметанно-чесночном соусе

Понадобится:

Хвостики поросячьи — 1 кг

Лук репчатый — 2 шт.

Сметана — 200 г

Лавровый лист — 1 шт.

Перец душистый — 4 шт.

Чеснок — 2 зубчика

Соль, перец — по вкусу

Масло растительное — 1 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Хвосты свиные моем, чистим, складываем в кастрюлю и отправляем вариться на 1,5 часа. За час до конца варки добавляем соль, лавровый лист, душистый перец. вынимаем хвостики, даём стечь воде. Лук чистим и нарезаем полукольцами. Лук отправляем на сковороду и слегка пассеруем. Обжариваем отдельно хвостики, перекладываем к луку.

В мисочку наливаем воду, добавляем муку и венчиком разбиваем комочки. Содержимое выливаем в сковороду с хвостиками. Добавляем сметану. Перемешиваем, солим, перчим и оставляем на 5 минут для соединения вкусов. Затем достаём хвостики и укладываем на блюдо. Хорошим гарниром будет капуста или картофель.