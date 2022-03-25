Больше не белая. На какой бумаге нам придётся писать и печатать

На белорусском рынке скоро появится новый вид офисной бумаги SvetoCopy ECO. От привычной белой бумаги для офисной техники отличается, в частности, цветом — она желтоватая. Это антикризисное решение для белорусского и российского рынка в условиях роста цен и ажиотажного спроса на белую офисную бумагу, пишет Office Life в партнёрском материале.

Проблема в том, что после введения санкций некоторые химические компоненты-«отбеливатели» стали в дефиците. В итоге на белую бумагу ажиотаж и цены растут.

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Экобумага — это антикризисное решение. Она производится без использования хлора и оптических отбеливателей из 100%-ной лиственной целлюлозы.

Чем «экобумага» отличается от той, что мы привыкли?

Она другого цвета — оттенка слоновой кости. Натуральный оттенок «экобумаги» обусловлен тем, что при её производстве используется меньше отбеливающих веществ. Бумагу такого цвета давно используют, например, некоторые издатели книг и ежедневников — она более комфортна глазу для чтения.

— оттенка слоновой кости. Натуральный оттенок «экобумаги» обусловлен тем, что при её производстве используется меньше отбеливающих веществ. Бумагу такого цвета давно используют, например, некоторые издатели книг и ежедневников — она более комфортна глазу для чтения. Она менее прозрачная (но это хорошо — такая бумага ещё лучше подходит для двусторонней печати).

(но это хорошо — такая бумага ещё лучше подходит для двусторонней печати). У неё другой уровень влажности и жёсткости — такая бумага не заминается в принтере, листы не скручиваются.

— такая бумага не заминается в принтере, листы не скручиваются. Она будет дешевле белой, говорят поставщики, приблизительно на 30% — сегодня пачку из 500 листов «экобумаги» формата А4 можно заказать за 16,50 белорусских рубля.

говорят поставщики, приблизительно на 30% — сегодня пачку из 500 листов «экобумаги» формата А4 можно заказать за 16,50 белорусских рубля. Она более экологична: производится без использования хлора и оптических отбеливателей из 100%-ной лиственной целлюлозы.

По всем остальным критериям бумага абсолютно идентична той, что мы привыкли использовать в офисах и дома.

Как на неё отреагирует офисная техника?

«Экобумага» подходит для абсолютно всех моделей принтеров и копировальных препаратов.