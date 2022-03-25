В воскресенье, 3 апреля, в Слуцке состоится торжество, посвящённое 410-летию кончины святой праведной Софии, княгини Слуцкой.

8.00. Крестный ход от кафедрального собора святого архангела Михаила (улица Социалистическая, 90) к храму преподобного Паисия Святогорца (улица Магистральная, 15). Шествие проследует по улицам Социалистической, 14 Партизан, Ивановского и Чехова.

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9.45. Встреча митрополита Минского и Заславского Вениамина, Патриаршего Экзарха всея Беларуси, управляющего Слуцкой епархией.

10.00. Божественная литургия.