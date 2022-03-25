Слуцкий лесхоз начал продажу берёзового сока. В городе он стоит 0,3 рубля за литр, в лесничествах — 0,26 рубля за литр.



Где продают сок:

Слуцк, около административного здания лесхоза (улица Борисовца, 9) — тел. 6 31 03;

Воробьёвское лесничество — тел. (801795) 7 73 32;

Жилин-Бродское лесничество — тел. (801795) 9 25 31;

Селецкое лесничество — тел. (801713) 2 18 89;

Гольчицкое лесничество — тел. (801795) 3 29 60;

Амговичское лесничество — тел. (801795) 9 75 45;

Уречское опытно-производственное лесничество — тел. (801794) 5 08 79.

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