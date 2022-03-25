«Без макияжа даже мусор не пойду выбрасывать». О случчанке, на которую люди обращают внимание на улице

На эту женщину невозможно не обратить внимание на улице. Она выделяется ухоженностью и подчёркнуто яркой внешностью. Я не удержалась и познакомилась с ней.

«Я понимаю разных людей»

Светлана Михайловна работает в закусочной на вокзале 23 года, а вообще в торговле — 45 лет. Она рассказала, что работу свою очень любит, несмотря на то, что место это вроде проходное. Её принцип – ко всем покупателям относиться одинаково.

«Мне не важно, кто зашёл: «алкаш», как их называют многие, или обычный человек. Я понимаю разных покупателей, — говорит Светлана Михайловна. — Мне достаточно посмотреть на человека — и уже вижу, чем он дышит. Надо быть в какой-то степени психологом, чтобы успешно работать в торговле».

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Нравится ухаживать за собой

На мой вопрос о внешности, о том, что она привлекает внимание (как оказалось, ей 67 лет), Светлана сказала, что она всегда так выглядит: «Мусор не пойду выбрасывать, пока не приведу себя в порядок, не сделаю макияж».

Женщина говорит, что ей нравится за собой ухаживать, и времени на себя она не жалеет. Утром на причёску и косметические манипуляции выделяет около 40 минут. За всю жизнь перепробовала разные цвета волос: и черный, и белый, и красный. Сейчас выбрала светлый оттенок, потому что считает, что он освежает лицо.

От неё исходит добро

А вообще, она скромный человек, не любит про себя особенно рассказывать. «Лучше пусть другие скажут!» — говорит Светлана. От неё исходит особая энергетика и добро. До беседы с ней у меня было не очень хорошее настроение, а она сразу почувствовала это, напоила кофе и успокоила.

Светлана вместе с мужем вырастила двоих сыновей, которые очень хорошо к ней относятся. А когда спрашивают, когда пойдёт она на пенсию, отвечает: «Что вы! Ещё долго буду работать!».

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