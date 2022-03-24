26 марта в Слуцке начинается сезон весенних ярмарок. Что там будут продавать

С 26 марта по 30 апреля по выходным дням в Слуцке будут проходить сельскохозяйственные ярмарки. Торговые ряды разместятся на площадках по улице Ленина, 100 и на территории рынка (пл. Базарная, 13), пишет «Слуцкі край».

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На ярмарке можно будет приобрести:

сельскохозяйственную, мясную, молочную продукцию,

продовольственные товары,

кулинарные и кондитерские изделия,

промышленные товары, удобрения,

семена и посадочный материал,

сельскохозяйственный инвентарь,

изделия мастеров народного творчества и многое другое.

16 апреля пройдёт региональная ярмарка.