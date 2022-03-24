Корреспонденты и читатели «Кур’ера» прогулялись по Слуцку в первой половине этой недели, а читатели продолжают приносить крышечки в нашу редакцию.

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
С приходом тёплой погоды слуцкая молодёжь опять стала собираться около ТЦ «Маяк». Фотографии: Алесь Достанко

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

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«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Фотографии: Ольга Паздерина

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
«Замок» на 3-м переулке Урицкого

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
На этой неделе в редакцию «Кур’ера» крышечки принесла семья Саванович. Фото: Александра Шагойко
«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Ремонт ступенек на остановке «9 школа». Фотографии: Александр Большой
«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Живая рыба. Ещё недавно карасей продавали по 3 рубля с копейками
«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
За свежей прессой

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Пару минут на разговоры, и за покупками

«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Очередь за билетами на дизель в Солигорск
«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Слуцкие дружинники на железнодорожном вокзале
«Поколение Маяка» и тёплые дни. Что происходило на улицах Слуцка в первой половине недели (фото)
Ремонтируют остановку «ДСУ-9». Фото: Татьяна Кожушко