С 1 апреля в Беларуси и России отменят плату за входящие в роуминге

С 1 апреля плата за входящие в роуминге в России и Беларуси отменяется. О таком решении Совмина Союзного государства стало известно в среду, 23 марта, передаёт БЕЛТА.

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В российском правительстве заявили, что этот шаг сделан в рамках продолжения работы по внедрению плана мероприятий, который направлен на создание комфортных услуг связи в СГ.

На заседании отметили, что из-за снижения тарифов в роуминге число абонентов российских сотовых операторов, использующих роуминг, находясь в Беларуси, возросло на 15%. Что до входящих, то наблюдается рост входящего трафика голосовой связи в 1,5 раза, а исходящего — в 2 раза.