В эти выходные женский проект Lampa проводит бесплатную встречу по нейрографике. Она состоится в воскресенье в 17 часов в студии йоги «Маленькая Будда». Вход свободный.

Нейрографика снимает тревожность, напряжение, развивает творческий потенциал, устраняет внутренние конфликты.

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Организатор встречи — женский проект Lampa, её ведущая — Оксана Подобед, педагог и специалист по нейрографике.

Студия «Маленькая Будда» находится по адресу: слуцкий «Авторынок», 1-й переулок Железнодорожный, 2 (вторая дверь сзади).