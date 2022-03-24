В эти выходные женский проект Lampa проводит бесплатную встречу по нейрографике.  Она состоится в воскресенье в 17 часов в студии йоги «Маленькая Будда». Вход свободный.

Нейрографика снимает тревожность, напряжение, развивает творческий потенциал, устраняет внутренние конфликты.

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Организатор встречи — женский проект Lampa, её ведущая — Оксана Подобед, педагог и специалист по нейрографике.

Студия «Маленькая Будда» находится по адресу: слуцкий «Авторынок», 1-й переулок Железнодорожный, 2 (вторая дверь сзади).

Как справиться с тревогой из-за текущих событий. Бесплатная встреча с психологом в Слуцке (запись)

 

Зарегистрироваться на встречу можно здесь.

Если есть вопросы — звоните 8 033 318 99 30 (Виктория).

 

 