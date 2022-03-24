«Мы боролись, чтобы равномерно давали товары». Как проходит жизнь в деревне Новинки под Слуцком

Продолжая поездки по деревням, «Кур’ер» побывал в деревне Новинки. Она находится в 25 км на северо-востоке от Слуцка. Мы познакомились с местными жителями. Владимир Забело, староста деревни, и его супруга Любовь рассказали о себе, о жизни деревни в прошлом и настоящем.

Про деревню

Вокруг Новинок — смешанный лес. Сама деревня отличается правильной линейной планировкой и кирпичными домами. В Новинках три улицы: Центральная, Советская, Молодёжная, строения на них — привычные для сельской местности.

«Директор говорил, чтобы работали с детьми»

Любовь Дмитриевна работала много лет учителем математики сначала в Строховской школе, затем в Гольчицкой. Владимир Константинович более 50 лет был главным агрономом и заместителем председателя колхоза в местном хозяйстве. Сейчас они на пенсии.

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Любовь рассказала о себе и жизни в деревне так: «Я родилась в Прощицах. Моя девичья фамилия Соловей. Мы с мужем вместе уже 45 лет. У нас трое детей и семь внуков. Очень хорошо помню, как работала в Строховской школе. Директор Лев Тимошек всегда говорил, чтобы мы работали с детьми, а на бумаги поменьше смотрели. Каждую субботу у нас в школе было мероприятие: то викторина, то концерт. Поработала и завучем».

Размышляя о том, почему молодёжи в деревне стало меньше, Любовь вспомнила такой случай: «Назову один пример: в 90-е годы наши выпускники ездили в город за одеждой на выпускной. А там везде было написано — только для городских школ. Несмотря на такое отношение, много моих бывших учеников живут около меня по соседству».

«Мы боролись, чтобы равномерно давали товары»

Владимир тоже рассказал о былых годах: «В 1983 году у нас родилась двойня. Дочери. Поехал в город за коляской. Не продали, так как прописан не в городе. Пошёл в горпищеторг, потому что с директором был хорошо знаком. Тот позвонил в магазин. Мне сразу продали ту коляску. Тогда Орловский был председателем райисполкома.

У нас была зона, пострадавшая от аварии на ЧАЭС. Мы боролись, чтобы равномерно давали товары.

Теперь хватает всего. Почтовая машина приезжает. На нашей Молодёжной улице мы старшие, но на нашей улице есть и молодёжь, 12 детей. ФАП есть, а клуб закрыли. Последнее время люди ведут себя почти идеально. Не пьянствуют. Работают».

«Я рада, что есть всё»

«Денег хватает. Помогают дети, у нас две дочери и сын. Они живут в Минске. Держим огород. Дом наш отапливается электрическим котлом. Плита газовая работает на привозном баллоне, — рассказала Любовь о повседневной жизни. — Даём книги соседям почитать. В Слуцк ездим на своей машине с детьми или с соседями. На лавочке у нас на улице собирается женсовет. Мы за Батьку. Я рада, что есть всё. Благодарна Лукашенко, что даёт пенсию день в день. Не дал колхозам развалиться».