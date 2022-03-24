Можно ли гофру от вытяжки над газовой плитой встроить в вентиляционный канал. Разбираемся со специалистом

Газовые плиты и котлы отопления стоят во многих домах и квартирах жителей Слуцкого района. Но контролирующие службы нередко выявляют нарушения при пользовании вентиляцией в домах с газовыми плитами. О том, как правильно пользоваться вентиляцией, «Кур’еру» рассказала Светлана Гринчик, инспектор Слуцкого МРО Госэнергогазнадзора.

«Если вытяжку и приток воздуха в газифицированной кухне организовать неправильно, то помещение может стать источником серьёзных проблем, связанных с открытым огнём и возможным взрывом «голубого топлива», — сказала Светлана Гринчик.

Правилами пользования газом в быту запрещено препятствовать работе системы вентиляции и системы дымоудаления.

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Не допускается:

— заклеивание вентиляции, завешивание её мебелью;

— затруднение доступа к вентиляционным решёткам;

— врезка гофр (труб) от вытяжек над газовой плитой с перекрытием более 50% приёмного отверстия вентиляционного канала.

(Это закреплено в ТКП 629-2018 «Техническая эксплуатация дымовых и вентиляционных каналов жилых домов»).

Вентиляция в кухне, где установлена газовая плита, может быть:

с естественным побуждением;

комбинированной (естественная+принудительная).

«При проверках вентиляции нередко обнаруживаем, что жильцы навешивают кухонный гарнитур так, что полностью закрывают вентиляционное отверстие. Или гофру от вытяжки над газовой плитой выводят, полностью закрывая его, — пояснила Светлана Гринчик. — Когда инспекторы обнаруживают подобные нарушения, то составляем акт о выявленном нарушении, объясняем, как оборудовать правильно. На устранение нарушения даётся 15 дней, после чего мы проверяем исполнение. Обычно потребители выполняют требования. Но если человек упорствует, то в качестве крайней меры штрафуем или обращаемся в газовую службу для отключения такого потребителя от газоснабжения.

Газоснабжающая организация при получении информации о неисправности системы вентиляции или дымоудаления обязана немедленно отключить газоиспользующее оборудование от системы газоснабжения».