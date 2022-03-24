Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день борьбы с туберкулёзом. О туберкулёзе знают давно и много, однако победить его не удаётся до сих пор. Специалисты Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии рассказали, как возникает заболевание, каковы первые симптомы, как предупредить заражение, а также про уровень заболеваемости в Слуцком районе.

Туберкулёз – инфекционное заболевание, вызываемое различными видами микобактерий – Mycobacterium tuberculosis (палочка Коха). Заболевание поражает лёегкие, реже затрагивает другие органы и системы: кости, суставы, мочеполовые органы, кожу, глаза, лимфатическую систему, нервную систему. При отсутствии лечения заболевание прогрессирует и заканчивается летально.

Как человек заражается туберкулёзом, признаки

Возбудитель туберкулёза попадает в воздух при кашле, чихании, разговоре в составе мельчайших капель. Также проникновение возбудителя в организм человека может происходить контактно-бытовым (через вещи, которыми пользовался больной) и пищевым (молоко больной коровы, яйца и др.) путями.

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Заподозрить туберкулёз можно по таким симптомам: кашель (сначала сухой, затем присоединяется мокрота), кровохарканье (не всегда), одышка, лихорадка, слабость, ночная потливость, значительное похудение, потеря аппетита.

Сколько людей заболевает ежегодно

Туберкулёз продолжает оставаться распространённым заболеванием, наносит серьёзный ущерб здоровью населения и экономике стран всего мира. Он является одной из 10 ведущих причин смерти.

Ежегодно во всём мире туберкулёзом заболевает около 10 миллионов человек, около 1,5 миллиона из которых умирают. Примерно 95% из них — жители развивающихся стран.

Ситуация в Слуцком районе

В Слуцком районе наблюдается положительная динамика показателей заболеваемости и смертности. Это происходит благодаря совершенствованию ранних методов диагностики, повышению приверженности пациентов к лечению.

В 2021 году в Слуцком районе число заболевших активным туберкулёзом осталось на уровне 2020 года. Показатель заболеваемости не превышает среднеобластной и на 18,5% ниже среднереспубликанского уровня.

Что сдерживает дальнейшее снижение заболеваемости

Есть определённые проблемы, которые сдерживают снижение

заболеваемости туберкулёзом. Это:

туберкулёз с множественной и широкой лекарственной устойчивостью (возбудитель не реагирует на антибактериальные препараты – антибиотики). Лекарственная устойчивость остаётся основной проблемой фтизиатрии («наука о туберкулёзе») на данный момент;

наличие ВИЧ-ассоциированного туберкулёза (туберкулёз осложняет течение болезни у ВИЧ-инфицированных пациентов, вплоть до летального исхода).

Как диагностируют туберкулёз у детей

Для раннего выявления туберкулёза у детей ежегодно проводится диагностика — внутрикожная проба (реакция Манту, Диаскинтест).

Реакция Манту заключается в том, что внутрикожно вводится специальное вещество – туберкулин. Спустя три дня медицинский работник оценивает, как организм отреагировал на неё.

Кому необходимо проводить реакцию Манту:

всем здоровым детям, привитым БЦЖ, реакцию Манту проводят 1 раз в год;

детям из групп риска (не привитые БЦЖ, страдающие системными

заболеваниями);

заболеваниями); при необходимости (обследование ребёнка на туберкулёз, подготовка к прививке БЦЖ).

Помимо реакции Манту в диагностике туберкулеза используют диаскинтест.

В его состав входит аллерген – белок, состоящий из двух антигенов, являющихся специфическими для микобактерии туберкулёза. Диаскинтест используют для диагностики туберкулёза у детей с 8-летнего возраста, а также по показаниям — у детей до 7 лет. Проводится по тем же правилам, что и проба Манту.

Не путайте: проба Манту и диаскинтест – не прививка! Этот особые тесты, которые показывают наличие иммунитета к микобактериям туберкулёза и направлены на его раннее выявление. Никакого риска заражения туберкулёзом от проведённой пробы нет!

Как диагностируют туберкулёз у подростков и взрослых

У подростков старше 14 лет и взрослых основной метод определения ранних форм туберкулеза — флюорография.

Как предупредить заболевание

Основным способом профилактики туберкулёза у детей является прививка БЦЖ. В соответствии с Национальным календарём профилактических прививок вакцинацию проводят в роддоме в первые 3-7 дней жизни ребёнка. Для поддержания иммунитета повторные прививки проводятся в 7 лет.

Родители должны понимать, что если они отказываются от вакцинации, то риск заболевания их ребёнка многократно возрастает.

Профилактика

Туберкулёз быстрее поражает ослабленный организм. Поэтому так важно:

– укрепление иммунитета, правильный распорядок дня, нормированный режим труда, сбалансированность умственных и физических нагрузок в сочетании с отдыхом, здоровое питание;

– соблюдение личной гигиены;

– проведение профилактических периодических медицинских осмотров, флюорографии.