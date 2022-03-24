24.02-24.03. Что произошло в России и мире за последний месяц в 8 картинках от РБК

Rbc.ru
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Российский сайт РБК подготовил инфографику, посвящённую тому, какие последствия наступили для России после начала боевых действий в Украине.

24.02-24.03. Что произошло в России и мире за последний месяц в 8 картинках от РБК, Слуцк
Одно из последствий происходящего в Украине: российскую независимую и авторитетную радиостанцию «Эхо Москвы» отключили от эфира. «Эхо Москвы» работает с 1990 года. Единственный раз радиостанцию отключали от эфира в 1991 году, во время путча ГКЧП. Вячеслав Венедиктов. Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Вся инфографика – в публикации РБК.
24.02-24.03. Что произошло в России и мире за последний месяц в 8 картинках от РБК, Слуцк

24.02-24.03. Что произошло в России и мире за последний месяц в 8 картинках от РБК, Слуцк

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24.02-24.03. Что произошло в России и мире за последний месяц в 8 картинках от РБК, Слуцк

24.02-24.03. Что произошло в России и мире за последний месяц в 8 картинках от РБК, Слуцк

24.02-24.03. Что произошло в России и мире за последний месяц в 8 картинках от РБК, Слуцк

24.02-24.03. Что произошло в России и мире за последний месяц в 8 картинках от РБК, Слуцк 24.02-24.03. Что произошло в России и мире за последний месяц в 8 картинках от РБК, Слуцк

24.02-24.03. Что произошло в России и мире за последний месяц в 8 картинках от РБК, Слуцк