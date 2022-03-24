Введённые после начала боевых действий, начатых Россией в Украине, санкции уже начали сказываться на экономике партнёров Москвы на постсоветском пространстве и их последствия будут ещё заметнее, предупреждают экономисты. Об этом пишет РБК.

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Так, эксперты Moody`s в докладе о том, как наложенные на Москву ограничения повлияют на экономику стран СНГ (есть в распоряжении РБК), среди прочего предсказывают рост безработицы и снижение объёмов денежных переводов из России (для стран Центральной Азии это важная статья доходов). Уже есть проблемы с транзитом товаров из СНГ через Россию, что особенно чувствительно для Казахстана. С учётом растущей инфляции эти проблемы приведут к снижению темпов роста ВВП на всём постсоветском пространстве, заключает Moody`s. Эксперты из «Ренессанс Капитала» уже скорректировали прогнозы по росту ВВП в 2022 году для стран — партнёров России: для Казахстана — с 5,3 до 3–4%, Узбекистана — с 6 до 4–5%, Армении — с 5,5 до 1–2%.

Логистические трудности

Бизнес стран Центральной Азии, в первую очередь Казахстана, страдает во многом потому, что его логистика завязана на Россию. Казахстан экспортирует большую часть нефтепродуктов через российские порты, в том числе порт Новороссийска. Нефть из Казахстана попадает туда через Каспийский магистральный нефтепровод: из 1,5 млн барр. ежедневной прокачки по нему 91% — из Казахстана. Всего Казахстан экспортирует около 1,5 млн барр. в день.

При этом многие страны отказываются принимать нефть, поставленную из российских гаваней, согласно Reuters. В Минторговли Казахстана подтверждали, что «в связи с введением пакета антироссийских санкций и отсутствием новых механизмов определения страны происхождения товара отмечаются факты задержки в ряде морских портов казахстанских грузов, следующих транзитом через Россию на рынки стран Евросоюза».

Казахстанский бизнесмен, совладелец компании Kusto Group Канат Копбаев в своём открытом письме к бизнес-сообществу страны охарактеризовал ситуацию с транзитом казахстанских грузов через Россию как «катастрофу»: «Я занимаюсь международным бизнесом уже 20 лет, но такого никогда не видел в своей жизни». Власти Казахстана начали переговоры с Латвией, чтобы перенаправить находящиеся в России грузы в порты Латвии. Кроме того, при правительстве Казахстана заработал специальный «оперативный штаб по реагированию на проблемные вопросы в сфере транспорта и логистики».

Казахстан сильнее остальных центральноазиатских стран зависит от российской экономики, говорит научный сотрудник Московского центра Карнеги, эксперт по Китаю и Центральной Азии Темур Умаров.

«Казахстан включён практически во все интеграционные проекты России. А тенге фактически привязан к рублю. Если смотреть на график курсов падения валют, то мы увидим почти идентичную картину», — говорит он.

Другой эффект от санкций против России — удар по технологическому развитию стран Центральной Азии, продолжает Умаров. «Большая часть их импорта из России — технологические продукты, товары машиностроения, — поясняет он. — Из России они получали сельскохозяйственную продукцию и комплектующие к существующим комбайнам, станкам и так далее. Но сейчас, когда Россия сама не может обеспечить себя этими товарами, естественно, она не сможет их экспортировать».

Ослабление рубля и снижение переводов из России

Вместе с тенге ослабли позиции армянского драма, валюты Узбекистана и Таджикистана. Властям Казахстана пришлось проводить валютные интервенции, на прошлой неделе они ввели запрет на вывоз из страны валюты объёмом более $10 тыс. Как сообщал портал TengriNews, большинство обменных пунктов столицы страны Нур-Султана и других городов перестали продавать населению доллары.

На экономиках стран Центральной Азии также неизбежно скажется возможный рост безработицы в России. Слабеющий рубль означает, что находящиеся здесь на заработках граждане этих республик смогут переводить меньше средств своим семьям на родине. При этом в России в 2021 году работали 7,8 млн трудовых мигрантов из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. В том же году 98% всех денежных переводов в Киргизию (около $2,8 млрд) поступали из России. Всемирный банк оценил объёмы денежных переводов из России за прошлый год в 30% ВВП для Таджикистана, в 28% — для Киргизии и 11% — для Узбекистана. В Таджикистане 70% семей зависят от денег, которые приходят от родственников, работающих в России.

По мнению Умарова, меньше всех в результате пострадает Узбекистан, потому что Ташкент всегда проводил жёсткую протекционистскую политику и развивал своё производство. «В стране действуют высокие пошлины на импорт, и поэтому есть узбекские производители практически всего», — объясняет эксперт. Однако, продолжает он, у Узбекистана возникают другие риски. «Только по официальным данным, в России более 4 млн трудовых мигрантов из Узбекистана, а всего трудоспособного населения около 20 млн. Если в стране начнёт расти безработица, то будет усиливаться и политическая нестабильность», — говорит Умаров.

Ослабление рубля также сильно бьёт по экспортёрам из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), продающим продукцию России, в частности по производителям овощей в Казахстане или алкоголя в Армении, отметил собеседник РБК, знакомый с проблемой.

Как взаимосвязаны экономики России и Армении

В середине марта Москва ввела временное эмбарго на экспорт зерна и сахара в страны ЕАЭС. При этом Армения сильно зависит от ввозной пшеницы, более 90% поступало из России. Она также много инвестировала в горнодобывающую промышленность Армении, но из-за санкций уже приостановило работу Техутское месторождение, которым владеет подсанкционный российский банк ВТБ. Это второе в стране месторождение по запасам меди и молибдена. Экспорт ценных металлов — основная статья дохода для Армении. При этом доля денежных переводов из России для Армении, как и для Азербайджана, составляет более 50%.

Усиление регулирования в ЕАЭС

В начале марта коллегия Евразийской экономической комиссии — регулирующего органа ЕАЭС — предложила создать рабочую группу высокого уровня для выработки мер по стабилизации товарных, валютных и финрынков стран — участниц (Армения, Беларусь, Россия, Казахстан, Киргизия). Инициативы совета Европейской экономической комиссии по объединению рынков и унификации правил игры в ситуации изоляции, как писал «Коммерсантъ», насчитывают 33 позиции, в том числе меры по формированию новых логистических цепочек и диспетчеризации поставок экспорта и импорта вплоть до создания совместных операторов морских контейнерных линий, совместных логистических складов и распределительных центров на территории союза.

Для всех стран ЕАЭС Россия является главным торговым партнёром. Доля России составляет 20% (около $20 млрд) от всего торгового оборота Казахстана, более 28% ($2,9 млрд) всего внешнего товарооборота Армении. На Россию приходится почти 32% от торгового оборота Киргизии. В прошлом году эти две страны наторговали на $2,3 млрд, из которых $1,8 млрд составил импорт из России. 21,3% торгового оборота Таджикистана ($1,4 млрд) также приходится на Россию. Кроме того, в 2021 году Россия стала главным торговым партнёром Узбекистана, который не входит в ЕАЭС, — 17,9% от всего оборота, или $7,5 млрд.

Участники ЕАЭС уже ощущают проблемы в сельскохозяйственной сфере. Основная проблема возникла с завозом семян. Страны ЕАЭС импортируют большую часть семян сахарной свёклы, рапса, подсолнечника и кукурузы. Фуры с семенами уже задерживают на границе, хотя они оплачены. Возможны проблемы с поставкой запчастей для импортной сельскохозяйственной техники. «В ЕАЭС больше половины — импортные комбайны. Свеклоуборочные вообще все 100%, в основном немецкие CLAAS», — добавляет он. Кроме того, возможны проблемы с мясом птицы, потому что страны ЕАЭС завозят оплодотворённые яйца «и очень много из тех стран, которые наложили санкции». «Если быстро не заместить, то будет дефицит», — резюмирует собеседник РБК.

Какие позиции заняли постсоветские страны по поводу конфликта в Украине: