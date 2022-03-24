Сегодня, 24 марта, отмечается Международный день борьбы с депрессией. Как человек с диагностированной депрессией, я хочу поделиться своими методами борьбы с этой болезнью.

1. Сходить к врачу-психотерапевту

Депрессия — это не плохое настроение, не печалька, не вредный характер, а обычная болезнь, которая хорошо лечится лекарствами. В принципе, это единственный совет, которому обязательно нужно следовать, если вы подозреваете у себя депрессию. Дальше можете эту колонку не читать, потому что без лечения у врача бороться с депрессией бесполезно. Вам не помогут ни спорт, ни прогулки, ни работа, ни медитация. Это будет всё равно что лечить бактериальную пневмонию дыханием над картошкой и горчичниками. В Слуцкой поликлинике очень хороший психотерапевт. Записываться к нему нужно по телефону 7-17-86. Если вы не хотите идти к врачу, сходите к психологу. Но учтите, что нормальный психолог всё равно отправит вас с депрессией в поликлинику к врачу. Не бойтесь, вас не поставят ни на какой учёт и не сообщат на работу, всё это — советские страшилки. Депрессия — это крайне распространённое заболевание. Даже если вы суровый бородатый автослесарь, вы тоже можете заболеть депрессией, и обращаться к врачу при этом не стыдно. Не лечить депрессию очень опасно, потому что можно потерять работу, своё окружение, семью и даже жизнь.

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2. Не думать

Вдобавок к назначенному врачом лечению я использую один приём, который мне помогает. Нужно выписать в дневник все плохие мысли, которые посещают вас в течение дня и портят ваше настроение. Изучить этот список. И когда такие мысли снова будут приходить, нужно замечать их и просто переставать думать, усилием воли возвращая себя в реальность. Поверьте, если вы будете думать о плохом, это ничем не поможет ни вам, ни кому-то ещё, а сделает только хуже. Просто представьте, что ваша плохая мысль — это чёрный воздушный шарик, и отпустите её. Как бы это странно ни звучало, людям с депрессией вредно много думать, потому что обычно они при этом просто прокручивают в голове раз за разом какие-то ужасные воспоминания или установки.

3. Медитация

Она тоже поможет только вдобавок к нормальному лечению. Я не верю во всякие чакры, но простая медитация с концентрацией на дыхании хорошо расслабляет и тоже уводит от плохих мыслей. Медитировать очень просто. Найдите в интернете какую-нибудь звукозапись по запросу «Управляемая медитация» и там приятный голос вам расскажет, что делать.

4. Следовать своему сердцу

Старайтесь делать то, что вам хочется. В пределах разумного, конечно. Если вам некомфортно с каким-то человеком, по возможности держитесь от него подальше. Если вам не хочется идти в спортзал — не идите. Когда подлечитесь, то вам через какое-то время захочется физической активности, тогда и пойдёте.

5. Нужно начать хорошо к себе относиться

Со всеми вытекающими последствиями. Не в смысле, что покупать дорогие туфли или есть в ресторане, так и разориться можно. А просто нужно не ругать себя, не принижать свои качества. Не помогать другим в ущерб себе, а только по возможности. Не давать себя в обиду. Для людей с депрессией это практически невозможно, именно поэтому самое главное в борьбе с этой болезнью — признать её и обратиться к врачу.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции и не является экспертной рекомендацией.