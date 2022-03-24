Изменилось название памятной даты 22 июня. К нему добавлено упоминание геноцида белорусов

Александр Лукашенко своим указом, подписанным 23 марта, изменил наименование памятный даты 22 июня, сообщает БЕЛТА.

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Теперь дата «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны — 22 июня» изменена на «День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа — 22 июня».

Нормативный акт вышел на основе закона от 05.01.2022 «О геноциде белорусского народа». В соответствии с ним факты злодеяний нацистских преступников и их пособников, а также националистических формирований во время ВОВ и в период после войны, направленные на осознанное физическое уничтожение народа Беларуси, признаны геноцидом.