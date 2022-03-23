В 2023 году Слуцк станет культурной столицей Беларуси

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«Как в лучшие времена», - сказала Ирина Дорофеева про концерт в Слуцком районе
Ирина Дорофеева и группа "Красотки" выступают в Козловичах для хлеборобов. Фото: Олеся Белая

По итогам голосования членов жюри культурной столицей Беларуси в 2023 году станет Слуцк. Об этом информирует Министерство культуры.

Во время презентации городов-претендентов оценивался:

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  • положительный опыт организации и проведения культурных мероприятий,
  • наличие развитой социально-культурной инфраструктуры,
  • системность работы по сохранению материальных и нематериальных историко-культурных ценностей,
  • сохранение традиций, обычаев, фестивалей народного творчества,
  • наличие новых культурных проектов, запланированных для реализации в рамках республиканской акции «Культурная столица года».