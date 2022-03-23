В 2023 году Слуцк станет культурной столицей Беларуси

По итогам голосования членов жюри культурной столицей Беларуси в 2023 году станет Слуцк. Об этом информирует Министерство культуры.
Во время презентации городов-претендентов оценивался:
- положительный опыт организации и проведения культурных мероприятий,
- наличие развитой социально-культурной инфраструктуры,
- системность работы по сохранению материальных и нематериальных историко-культурных ценностей,
- сохранение традиций, обычаев, фестивалей народного творчества,
- наличие новых культурных проектов, запланированных для реализации в рамках республиканской акции «Культурная столица года».