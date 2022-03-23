В среду, 23 марта, в Слуцке, как и по всей стране, проверят работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения.

В течение дня возможны включения звуковых сирен и рассылка СМС. Никаких действий предпринимать не надо.

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Пресс-служба МЧС сообщила, что 23 марта пройдёт ежегодная республиканская проверка автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО).

Из каких мест в Слуцке должны оповещаться жители

Напомним, что на сайте Слуцкого райисполкома выложен документ «Генеральный план г. Слуцка. Корректировка. Основные положения». В пункте 3.10 прописано, что для оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций произвести установку комплекта электросиренного оборудования с возможностью передачи сигналов оповещения и речевой информации на зданиях:

Слуцкого райисполкома, УЗ «Слуцкая центральная районная больница»,

ООО «Гранд-Партнёр»,

Дома офицеров,

УП «Ямполь-Слуцк ОО «БелТИЗ»;

на объектах с массовым пребыванием людей (торговые и развлекательные центры, площади, парки, вокзалы и другое);

в общественном транспорте;

на потенциально опасном объекте МПУ «Слуцкмежрайгаз»;

через УКВ или FM-приёмники с возможностью принимать «Первый национальный канал Белорусского радио» в общественных зданиях и помещениях, в жилых домовладениях (квартирах)».

Система позволяет обеспечить:

передачу сигнала «Внимание всем!» при помощи электросирен и систем громкоговорящей связи;

перехват общедоступного пакета цифрового телевидения, FM-радиостанций, осуществляющих трансляции на всей территории республики, а также в областных или районных центрах;

запуск бегущей строки в ходе трансляции республиканских телеканалов;

СМС-рассылку сообщений операторами сотовой связи.

Во время проверки в эфире FM-радиостанций будет транслироваться следующее сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».

Публикация дополняется.

В ТЕМУ. Где в Слуцке есть бомбоубежища, в которых жители могут укрыться в случае чрезвычайных ситуаций.