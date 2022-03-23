В среду, 23 марта, в Слуцке, как и по всей стране, проверят работоспособность автоматизированной системы централизованного оповещения.
В течение дня возможны включения звуковых сирен и рассылка СМС. Никаких действий предпринимать не надо.
Пресс-служба МЧС сообщила, что 23 марта пройдёт ежегодная республиканская проверка автоматизированной системы централизованного оповещения (АСЦО).
Из каких мест в Слуцке должны оповещаться жители
Напомним, что на сайте Слуцкого райисполкома выложен документ «Генеральный план г. Слуцка. Корректировка. Основные положения». В пункте 3.10 прописано, что для оповещения населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций произвести установку комплекта электросиренного оборудования с возможностью передачи сигналов оповещения и речевой информации на зданиях:
- Слуцкого райисполкома, УЗ «Слуцкая центральная районная больница»,
- ООО «Гранд-Партнёр»,
- Дома офицеров,
- УП «Ямполь-Слуцк ОО «БелТИЗ»;
- на объектах с массовым пребыванием людей (торговые и развлекательные центры, площади, парки, вокзалы и другое);
- в общественном транспорте;
- на потенциально опасном объекте МПУ «Слуцкмежрайгаз»;
- через УКВ или FM-приёмники с возможностью принимать «Первый национальный канал Белорусского радио» в общественных зданиях и помещениях, в жилых домовладениях (квартирах)».
Система позволяет обеспечить:
- передачу сигнала «Внимание всем!» при помощи электросирен и систем громкоговорящей связи;
- перехват общедоступного пакета цифрового телевидения, FM-радиостанций, осуществляющих трансляции на всей территории республики, а также в областных или районных центрах;
- запуск бегущей строки в ходе трансляции республиканских телеканалов;
- СМС-рассылку сообщений операторами сотовой связи.
Во время проверки в эфире FM-радиостанций будет транслироваться следующее сообщение: «Внимание! Проводится техническая проверка системы оповещения. Техническая проверка завершена».
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В ТЕМУ. Где в Слуцке есть бомбоубежища, в которых жители могут укрыться в случае чрезвычайных ситуаций.