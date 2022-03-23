Мама из Слуцка рассуждает, насколько реально прожить на детское пособие

Интересное положение сейчас выходит с детскими пособиями. Сумма на детские товары первой необходимости выросла космически, а пособия остались такими же. Два года назад я уже рассказывала, на что трачу детское пособие. Тогда моему малышу был годик, и основными расходами были подгузники и детское питание. Ребёнок подрос, список расходов изменился, да и цены значительно выросли. Поэтому расскажу, на что трачу пособие сейчас.

Моему ребёнку через месяц исполняется 3 года. На самом деле, это правда: чем старше ребёнок, тем проще. Не надо подбирать смеси, памперсы, чтобы они не вызывали аллергию. Я очень сочувствую мамам, которые находятся в начале дороги декретного отпуска. На сегодняшний день сумма ежемесячного пособия составляет 530 рублей с копейками (в 2020 году сумма составляла 400 рублей). Звучит неплохо, но стоит капнуть глубже — и эта сумма уже не кажется внушительной.

Сначала я расскажу о распределении денег в моём случае, а потом вернёмся в начало — и вы сами сможете сделать выводы.

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Малыш пошёл в садик. Ежемесячная сумма за сад в моём случае выходит около 20 рублей, но у других мам эта сумма может быть намного больше, за целый месяц выходит примерно 70 рублей. Всё дело в адаптации ребёнка. Мой ходит неделю через неделю, потому что болеет. Раз в квартал сдаётся сумма на благоустройство садика, но мы это опустим. Поход к врачу, а затем в аптеку с рецептом в руках — минус 80 рублей на лекарства. Одновременно с лекарствами я сразу покупаю витамины, чтобы поднимать иммунитет, — 30 рублей.

Не все детки с одного года идут на горшок, мой ребёнок пользуется памперсом только ночью и в дальние поездки, а это на сегодняшний день — 60 рублей минимум. Пачки на месяц хватает.

С одеждой сложнее, тут даже примерно вычислить сумму трудно. В одном месяце я покупаю ребёнку кроссовки, куртку, штаны и отдаю около 250 рублей, а в другом месяце могу потратить деньги только на пару колготок, трусиков, маек и отдать 50 рублей. Для тех, кто в бункере: да, сумма выходит именно такая, детские колготки белорусского производства стоят 12 рублей. Возьмем что-то среднее — 150 рублей на одежду.

Взрослеет малыш — взрослеет сумма на игрушки. В месяц рублей 70 уходит стабильно и даже больше. Как пример — всего одна железная машинка в бюджетных «азиатских» магазинах стоит 10 рублей.

С питанием ребёнка стало проще. Не требуется специальная еда, ребёнок адаптирован к пище, которая есть в каждом доме: пюре, котлеты, супы, каши и так далее. Тут я даже не знаю, стоит ли это считать. У меня большая часть денег уходит уже на досуг ребёнка: посещение развлекательных центров, поход в бассейн, поездки в другие города и так далее.

Благодаря садику и возрасту ребёнка его можно оставить на бабушку, поэтому появилась возможность выходить на работу. Деньги осуществляют своеобразный круговорот. Если я сегодня в магазине расплачиваюсь картой, куда начисляются пособия, то завтра я расплачиваюсь в детском магазине наличкой, которую заработала.

В декретные расходы не включаю различные бытовые платежи. Исключительно траты на ребёнка.

Я рада, что мой декрет подходит к концу. Раньше у меня большая часть пособия уходила на памперсы и смеси. Думаю, что у тех семей, где детки намного младше, пособия уходят до копейки именно на это. Ценники сейчас очень кусаются. Подумать дико, сколько нужно пачек памперсов и смесей в месяц, если ребёнку, например, один годик, а если, не дай Бог, ещё и аллергик , то тут сверху деньги в любом случае будут требоваться.

Конечно, те, кто этот этап прошёл давно или не начинал, вряд ли поймут, что для мам, которые сейчас в декретном отпуске и которым там ещё долго находиться, сумма детского пособия выходит не такой уж и большой. И я считаю, что его всё-таки должны поднимать. Особенно с учётом новых цен.

Янина Баранникова, @barannikova_yanina