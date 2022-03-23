Blizko.by выяснил, как перевести деньги в Россию и обратно в условиях, когда из России уходят платёжные системы и сервисы, а банки находятся под санкциями.

Через «Сбер»

В марте 2022 года «Сбер Банк» запустил сервис переводов между картами Беларуси и России. Известно, что он работает между всеми картами, выпущенными ОАО Сбер Банк (Беларусь) и ПАО Сбербанк (Россия).

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Переводы осуществляются в российских рублях, приходят за несколько минут

Комиссия за перевод составляет 1% от суммы, не менее 30 российских рублей

Минимальная сумма одного перевода – 10 российских рублей, максимальная – 75 000

Для перевода с карты Сбер Банка необходимо зайти в мобильное приложение или веб-версию «Сбербанк Онлайн» и выбрать в каталоге «Перевод в ПАО Сбербанк». Чтобы отправить деньги, достаточно знать номер телефона и ФИО получателя.

Получателям на карту Сбер Банка необходимо заранее привязать свою карту в системе «Сбербанк Онлайн» к номеру телефона в разделе «Настройки» (в подразделе «Настройка получения переводов из ПАО Сбербанк»).

Через карту «Мир»

пишет, что карточки БЕЛКАРТ MIR выпускаются с января 2020 года. Делать переводы, снимать деньги в банкоматах, платить в магазинах по этим картам можно не только в Беларуси, но и в России, Армении, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Турции. Sputnik, что карточки БЕЛКАРТ MIR выпускаются с января 2020 года. Делать переводы, снимать деньги в банкоматах, платить в магазинах по этим картам можно не только в Беларуси, но и в России, Армении, Кыргызстане, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане и Турции.

изготавливал 21 белорусский банк, в том числе и те, офисы которых есть в Слуцке. По состоянию на 18 марта 2022 года эти карты21 белорусский банк, в том числе и те, офисы которых есть в Слуцке.

нужно уточнять в банке, возможно ли это. Например, не все карты «Белкарт-Мир» позволяют делать переводы на российскую «Мир» по номеру карты. В «Беларусбанке» сообщили, что это возможно, комиссия при переводе составит 2,5 рубля. В «Паритетбанке», «Приорбанке», «Сбер Банке» заявили, что такая услуга не поддерживается. Blizko.by пишет, что перевод с белорусского «Мира» на российский ещё можно сделать в Белагропромбанке и БСБ-банке. Если карта «Белкарт-Мир» нужна, чтобы делать денежные переводы на российские карты «Мир», тов банке, возможно ли это. Например, не все карты «Белкарт-Мир» позволяют делать переводы на российскую «Мир» по номеру карты. В «Беларусбанке» сообщили, что это возможно, комиссия при переводе составит 2,5 рубля. В «Паритетбанке», «Приорбанке», «Сбер Банке» заявили, что такая услуга не поддерживается. Blizko.by, что перевод с белорусского «Мира» на российский ещё можно сделать в Белагропромбанке и БСБ-банке.

Через российскую систему «Золотая корона»

С сервисом «Золотая корона» сотрудничают несколько белорусских банков. В том числе Белагропромбанк и Белинвестбанк, офисы которых есть в Слуцке.

Что не работает

Western Union принял решение покинуть Россию, потому отправить деньги в Беларусь с его помощью в ближайшее время будет невозможно.