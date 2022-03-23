После 20 марта день стал удлиняться, солнце всё дольше остаётся на небе. А известно ли вам, что символ Солнца с давних времён используется на жилых домах. С некоторых пор я фотографирую дома в Слуцке, на которых сохранились изображения символа Солнца. Смотрите подборку.

У древних славян бог Ярило олицетворял солнце, дающее плодородие, свет и любовь. Изображение солнечного божества служило оберегом жилища от нечисти, приносило благополучие, несло созидательную энергию. Солнце изображалось в разных формах на наличниках, на фронтонах, в переплётах рам. Такие изображения отражали  представления славян о мироустройстве, в центре которого — солнце.

Кстати, моя малая родина — древний Давид-Городок (основан в 1100 году) в центре Полесья. Самобытная культура городчуков сохранила до наших дней языческий символ Солнца, который они размещают на фронтонах своих домов (фото 1).

Реклама

 

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка
Такие символы солнца есть на многих домах в Давид-Городке. Фото: Александр Шелехов

Пожалуй, самое яркое солнышко в Слуцке расположено на особняке по улице Виленской. Тут — целая композиция: небо, солнце, земля с колосьями, ещё и из полуколонны.

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

А у хозяина по улице Советской, похоже, из окна под символом солнца получился скворечник.

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

Владелец дома на улице Мичурина создал художественную композицию с солнышком, обозначив и год постройки дома.

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

Дом в 1-м Майском переулке с двух сторон окружён солярными знаками. Наверное, здесь верят в защиту небесного светила.

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

Хозяин здания во 2-м переулке Урицкого сделал оригинальный металлический переплёт окошка под крышей: то ли знак солнца, то ли снежинки.

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

На слуховом окошке под крышей одного из домов на улице Базарной рамы сделаны в виде знака солнца.

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка
На улице Железнодорожной под коньком крыши просматриваются лучи солнца во время восхода.

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

Что-то подобное в жёлтых тонах встречено и на улице М. Богдановича.Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

На улице Чайковского хозяева вставили слуховое окно прямо по центру солнечного символа.

Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

Если вы хотите рассказать о жизни города или деревни, высказать своё мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.