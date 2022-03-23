Какой языческий символ можно найти на частных домах случчан. Фотопрогулка

После 20 марта день стал удлиняться, солнце всё дольше остаётся на небе. А известно ли вам, что символ Солнца с давних времён используется на жилых домах. С некоторых пор я фотографирую дома в Слуцке, на которых сохранились изображения символа Солнца. Смотрите подборку.

У древних славян бог Ярило олицетворял солнце, дающее плодородие, свет и любовь. Изображение солнечного божества служило оберегом жилища от нечисти, приносило благополучие, несло созидательную энергию. Солнце изображалось в разных формах на наличниках, на фронтонах, в переплётах рам. Такие изображения отражали представления славян о мироустройстве, в центре которого — солнце.

Кстати, моя малая родина — древний Давид-Городок (основан в 1100 году) в центре Полесья. Самобытная культура городчуков сохранила до наших дней языческий символ Солнца, который они размещают на фронтонах своих домов (фото 1).

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Пожалуй, самое яркое солнышко в Слуцке расположено на особняке по улице Виленской. Тут — целая композиция: небо, солнце, земля с колосьями, ещё и из полуколонны.

А у хозяина по улице Советской, похоже, из окна под символом солнца получился скворечник.

Владелец дома на улице Мичурина создал художественную композицию с солнышком, обозначив и год постройки дома.

Дом в 1-м Майском переулке с двух сторон окружён солярными знаками. Наверное, здесь верят в защиту небесного светила.

Хозяин здания во 2-м переулке Урицкого сделал оригинальный металлический переплёт окошка под крышей: то ли знак солнца, то ли снежинки.

На слуховом окошке под крышей одного из домов на улице Базарной рамы сделаны в виде знака солнца.



На улице Железнодорожной под коньком крыши просматриваются лучи солнца во время восхода.

Что-то подобное в жёлтых тонах встречено и на улице М. Богдановича.

На улице Чайковского хозяева вставили слуховое окно прямо по центру солнечного символа.

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