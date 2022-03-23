Во вторник, 22 марта, «Кур’ер» опубликовал запись, на которой видно, как автомобиль пересёк переезд в 1-м городке, когда там горел красный свет и опускался шлагбаум.

Как сообщили «Кур’еру» в отделе ГАИ Слуцкого РОВД, сегодня утром инспекторы нашли водителя. Он не отрицал, что совершил нарушение, и назвал причины, по которым был вынужден это сделать.

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Мужчину привлекли за нарушение ПДД (п.128.1.2, статья 18.10 КоАП «Нарушение правил проезда ж/д переездов») — штраф две базовые величины (сейчас это 64 рубля).