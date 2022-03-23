«Кур’ер» посмотрел объявления на сайтах kufar.by и krama.kurjer.info (на вторник, 22 марта) и выбрал пять объявлений по продаже самых дешёвых домов в деревнях Слуцкого района.

1. Михайловка — $500

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За дом с участком 25 соток просят 1 650 рублей (в эквиваленте $500 по курсу Нацбанка). Есть колодец и санузел на улице.

2. Лопатичи — $1 364

Дом с участком 25 соток продают за 4 500 рублей (в эквиваленте $1 364 по курсу Нацбанка). Есть мебель, гараж, хозяйственные постройки, сад, огород.

«Дом требует некоторого ремонта. Отопление печное, вода только у соседей из колодца. Газ — баллон. Добираться до дачи лучше на авто, либо маршрутка/автобус до Слуцка, а оттуда автобус в деревню три раза в день, либо дизель из Слуцка и потом пешком 2 км. Автолавка три раза в неделю. Магазин, почта, школа — это всë в соседней деревне», — пишет продавец.

3. Болотчицы — $1 500

За дом на участке 25 соток просят 4 950 рублей (в эквиваленте $1 500 по курсу Нацбанка).

«Требует вложений, положена новая печь. Чистый, уютный, сухой домик, без посторонних запахов, сруб и стропила добротные, — пишет продавец. — Произведён вынос электрического счётчика согласно государственным требованиям. Ветхий забор частично отсутствует, но столбы железные, на которые нужно колотить забор, все на месте. Больших опасных деревьев нет, срублены. На территории участка новый туалет. Песок для строительства.

Очень красивое место. В деревне есть магазин, который работает каждый день, церковь, столовая, почта, акушерский пункт. Деревня находится в равной удалённости от Слуцка и Солигорска в 20 км.

На участке есть старый сад и посажены новые деревья: 3 сливы, 3 яблони, 3 груши, 8 грецких орехов. Участок сильно запущен, нужно приводить в порядок.

Дом на хорошем фундаменте, водоотводящие трубы из душевой (душевой уголок) и раковины выведены на улицу, мебель остаётся. На улице есть погреб, свежеоштукатуренный, сухой и чистый.

До самого дома асфальтированная дорога, автобус приезжает 3 раза в день, до остановки 7 минут пешком».

4. Волоты — $1 500

За дом на участке 25 соток просят 4 950 рублей (в эквиваленте $1 500 по курсу Нацбанка). Есть колодец и санузел на улице, отопление — печь.

«Дом из брёвен, внутри обшит новой вагонкой. Рядом лес, речка. На участке хозпостройки, деревья (берёзы, липа, ель, яблони, сливы), кустарники, виноград. В 5 км в деревне Б.Слива школа, магазин. Приезжает автолавка», — пишет продавец.

5. Весейский сельсовет — $1 800

Дом в одной из деревень Весейского сельсовета выставили за 5 940 рублей (в эквиваленте $1 800 по курсу Нацбанка). Рядом водоём, лес. Есть хозяйственные постройки, сад, огород.