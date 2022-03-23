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Новая услуга от «Кур’ера»: ксерокопия расписания движения автобусов

Теперь в список наших дополнительных услуг входит ксерокопия расписания на белой офисной бумаге. Стоимость услуги — 2 рубля. Можно сделать сразу несколько экземпляров.

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Жена не экономит на красоте, а муж – на авто

Муж жалуется, что жена тратит на себя много денег. А она упрекает супруга, что большие средства уходят на машину. Случчанка хочет выглядеть красивой и ухоженной и не готова уступать. Специально для читателей «Кур’ера» ситуацию разбирает психолог.

Санкции и ваша машина. Что ждёт автолюбителей Слуцка в новой экономической реальности

За последние три недели курс доллара вырос примерно в полтора раза. Многие товары для автомашин — импортные, и их цены привязаны к доллару, поэтому на Слуцком авторынке их стоимость существенно изменилась. Корреспондент «Кур’ера» поговорил с продавцами и узнал, как складывается ситуация для владель­цев машин.

Случчанки учились справляться с тревогой

Женский проект Lampa организовал встречу случчанок с психологом Анастасией Дубовик. Она рассказала «Кур’еру», как слушать тревожные новости и не впадать в панику, как не вступать в конфликты, как отключиться от навязчивых мыслей.

«Не стаўлю мэту, каб жыць з рамяства»

Жыхарка вёскі Бярозаўка Галіна Чэчат працуе сацыяльным работнікам — даглядае за людзьмі сталага ўзросту ў Вясеі і Бярозаўцы. Разам з мужам выхоўваюць двух сыноў. Трымаюць вялікую гаспадарку і агарод. Дзіўна, але ў дадатак да ўсяго Галіна знаходзіць вольны час на творчасць. Яна майстар пляцення. Галіна распавяла «Кур’еру»

пра сябе і сваё рамяство.

Ці варта прымяншаць значэнне Акта 25 сакавіка

25 сакавіка адзначаецца неафіцыйная дата — Дзень Волі. З 25 сакавіка 1918 года і дагэтуль Беларусь існуе на палітычнай карце Еўропы як самастойная адзінка. Як ні стаўся да беларускага нацыянальнага руху і беларускага народа, факт такі: менавіта ў Трэцяй статутнай грамаце Рады БНР Беларусь упершыню ў гісторыі была абвешчана суверэннай дэмакратычнай дзяржавай. Прапануем вашай увазе перасказ архіўнага матэрыялу Алеся Чайчыца (Інстытут беларускай гісторыі і культуры).