Эксперт о порядке проверки доходов

В Беларуси с 2022 года изменился принцип проверки доходов физлиц. Вместо мониторинга расходов населения МНС теперь проводит камеральные проверки. Что это такое, myfin.by рассказала Елена Жугер, налоговый консультант, директор ООО «БелАудитАльянс».

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По мнению эксперта, процедуры проверки в отношении расходов/ доходов детально расшифрованы, действия проверяющих стали более понятными.

Камеральная проверка — это что?

Камеральная проверка проводится налоговыми органами без выдачи предписания. Причём в ходе проверки изучаются доходы за несколько месяцев либо за последние 10 лет, иногда – и более. Такая проверка проводится в два этапа: предварительный и последующий. На предварительном этапе проводится анализ и составляется расчёт. На последующем — составляется акт проверки.

Если на предварительном этапе проверки превышение расходов над доходами не найдено или оно не превышает 500 базовых величин, то в течение двух дней готовится предварительное заключение.

Если же зафиксировано превышение в 500 и более базовых, то начинается последующий этап. Налоговая обратится за пояснениями: почему расходы выше доходов. Пояснения могут быть приняты или нет. По их результатам составляется уточнённый расчёт.

Если не установлено превышения расходов над доходами, составляется сообщение о соответствии доходов расходам, которое вручается физическому лицу. Если установлено превышение, то составляется акт проверки.

Где налоговая берёт данные о доходах физлиц

Источниками информации для контроля за расходами служат: данные ГАИ, БРТИ, банков, ФСЗН, таможни, сообщения населения.

Особое внимание привлекают крупные покупки: дорогая недвижимость и транспорт.

Если налоговая отправила письмо, то считается, что вы его получили

Когда налоговики отправляют требование о представлении пояснений об источниках доходов, то оно автоматически считается полученным. Способы вручения: лично под роспись или заказным письмом с уведомлением о получении. Одновременно налоговая направляет в личный кабинет физлица уведомление о представлении пояснений либо использует иные средства связи (телефонограмма, телеграмма, СМС-сообщение, сообщение электронной почты или другие).

Как быстро нужно ответить налоговикам

Срок представления пояснений — 30 календарных дней с даты получения требования. Срок продлевается на время больничного, нахождения за пределами Беларуси или в командировке (при документальном подтверждении).

Форма представления пояснений — в письмен­ной или электронной форме. Днём их пред­став­ления явля­ется дата приёма почтового или электронного обращения. Если срок представления пояснений пропу­щен — пояснения не принимаются.

Какая информация должна быть указана в пояснениях: сведения об источнике дохода (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица, место его жительства (последнее место жительства в отношении наследодателя), наименование юридического лица, место его нахождения), о виде, размере и дате (периоде) получения дохода.

Акт проверки можно обжаловать

В течение 15 рабочих дней с даты получения физлицо вправе подать возражения. Налоговая должна в течение 15 рабочих дней выдать заключение на возражения. Далее в течение 30 рабочих дней налоговая выносит решение по акту проверки. Именно решение можно обжаловать в вышестоящей инспекции (областной или по г. Минску) или сразу в МНС РБ.

Следующий этап — подать жалобу в МНС. Срок обжалования — 30 календарных дней с даты вынесения решения. Есть также право обжаловать решение налоговой в суде в течение 1 года с даты вынесения решения.

Новый формат контроля налоговой за доходами физических лиц

имеет главную цель — борьбу с теневой экономикой.

В каких ситуациях налоговая может не принять пояснения

1. Не было реальной возможности получить такие доходы.

Например, гражданин указал в пояснении, что деньги он получил по договору займа у близкого родственника. А по данным налоговой, в этот день родственник находился за пределами РБ. Одно­временно проверяется превышение расходов над доходами род­ственника, и установлено, что занять деньги он не мог из-за отсутствия доходов.

2. Совершена сделка, не имеющая иных правовых последствий, в том числе не влекущая изменение прав и обязанностей её сторон, кроме направленности на неуплату (неполную уплату) суммы налога.

Например, гражданин указал, что деньги в сумме $5000 ему подарила бабушка. При проведении опроса бабушки установлено, что она не знает о таких подарках.

3. Имеются расхождения в информации об условиях и порядке получения дохода, представленной проверяемым физлицом и лицом, являющимся источником дохода.

Например, гражданин указал, что деньги получил по договору дарения от мамы 15.05.2015, которые она получила от продажи автомобиля. А по данным банка, эти деньги она получила только 18.06.2015.

4. Физлицом в качестве источника доходов заявлен доход, с которого не были уплачены налоги, сборы (пошлины). Исключение — когда такой доход освобождается от налого­обложения или не признаётся объектом налогообложения. Кроме того, не будут учтены доходы от предпринимательской деятельности, полученные физлицом, которое является ИП, если он представил информацию о таких доходах в уточнённых налоговых декларациях после получения требования о представлении поясне­ний.

Ставка подоходного налога для ситуации, когда установлено превышение расходов над доходами, составляет 20% (до 2022 года — 16%).