Премьер-министр Беларуси подписал два постановления: о запрете на вывоз продуктов зернопереработки для кормления животных и о запрете на вывоз отдельных видов промышленных товаров.

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Запрет из первого постановления распространяется также на вывоз белкового сырья для комбикормовой промышленности. Он принят «в целях обеспечения стабильной работы животноводства».

Второй документ запрещает вывозить 254 вида промтоваров. Сообщается, что он подписан «для защиты экономических интересов государства». Например, нельзя вывозить пластилин для детской лепки, некоторые стоматологические материалы, медицинские перчатки, колготы, жернова, бутылки и прочее.

Оба постановления вступают в силу во вторник, 22 марта.