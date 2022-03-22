В редакцию обратилась случчанка Лидия Петровна. Она рассказала, как в крупном супермаркете, по её мнению, грубо нарушили её права потребителя, но доказать свою правоту она не смогла. «Кур’ер» попросил юриста Ивана Райкевича рассмотреть ситуацию с точки зрения закона и дать советы покупателям.

Утром, в 9 ча­сов, Лидия покупала в супермаркете продукты. «Увидела творожную массу с жёлтым ценником. Старая цена 2,43 рубля зачёркнута. Написано: скидка 23%. И стоит новая — 1,88 рубля. Взяла три пачки. Когда рассчиталась на кассе и посмотрела чек, увидела, что там было пробито по 2,43 рубля, — рассказала женщина. — Я вернулась, попросила старшего продавца и указала ему, что на ценнике цена обозначена, а на кассе пробили по другой. Старший продавец воскликнула: «Ой! А вот смотрите!». Подняла жёлтый ценник и показала мне под ним ещё один — белый. На нём цена другая — как раз 2,43 рубля. Я ей говорю: «Так мало ли, сколько там ценников внизу!». А она стала настаивать, что это я неправильно поняла, а цена продажи именно 2,43. Я говорю: «Как это я неправильно поняла?! Вот жёлтый ценник, на нём конкретно написано: скидка 23% от цены 2,43 рубля». Она мне говорит что-то невнятное, что на нём не написано слово «уценка». При чём тут уценка, если указана конкретная скидка и цена после скидки. Я утверждала, что они обязаны мне продать по той цене, которая указана на ценнике. Но они отказались и твердили, что я ничего не понимаю.

Я потребовала вернуть деньги. Они предлагали мне другой товар взамен, но я отказалась. Как бы вернули деньги, но на карточку они ещё не поступили. Буду за этим следить. Я потребовала у них старый чек, они отказались, но по моему настоянию дали копию. Считаю, что все эти «фокусы» с ценником были сделаны специально, ведь не все смотрят, что пробито в чеке после оплаты».

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Комментирует юрист

Юрист Иван Райкевич объяснил, что именно ценник отражает для покупателя полную и достоверную информацию, и посоветовал, как действовать, если права покупателя нарушены.

«В соответствии с нормами ст.7 Зако­на «О защите прав потребителей» прода­вец обязан своевременно предо­ставлять потребителю необходимую и досто­верную информацию о предлагаемых товарах, в т. ч. цену и условия оплаты товаров. Если он этого не сделал, то уже нарушил ваши права как потребителя.

Что означает ценник

Согласно п.2 ст.462 Гражданского кодекса Республики Беларусь, договор розничной купли-продажи является публичным договором, соответственно, ценник на товары, согласно п.2 ст.407 ГК, указывает на предложение товара к реализации. Всё это вкупе являет собой публичную оферту.

В п.3 ст.396 Гражданского кодекса указано, что отказ коммерческой организации от заключения публичного договора при наличии возможности предоставить потребителю соответствующие товары (работы, услуги) не допускается. Т.е. магазин можно понудить к заключению договора купли-продажи на указанных условиях.

Как действовать

Не стоит вступать в перепалку с продавцом или заведующей, а следует зафиксировать наличие соответствующего ценника на товаре (путём видеозаписи), попросить книгу замечаний и предложений (её обязаны предоставить по первому требованию) и записать туда, какая именно ситуация произошла, какой ценник был изначально и какую цену назвали на кассе. После чего изложить требования о передаче вам товара по указанной цене (обязательно укажите цену) со ссылкой на вышеуказанные статьи законодательства.

Куда обращаться при отказе магазина

Далее ожидайте ответ от магазина. В случае отказа можно будет защитить свои права в суде через общество по защите прав потребителей или местный исполком. Причём включить в требование о передаче товара по указанной цене убытки, которые вы понесли, моральный вред и иные расходы, связанные с рассмотрением дела в суде».

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