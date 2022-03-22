Редакция «Кур’ера» внимательно относится к сообщениям читателей, поскольку это позволяет сделать новостную картину более полной и многогранной. Еженедельно мы готовим материалы на основе ваших звонков и писем. Вот краткий обзор сообщений, которые поступили в редакцию за неделю.

Хозяева «гавкают» на собак

Жительница деревни Исерно рассказала, как их семья страдает от непрерывного лая соседских собак. «Живём в своём доме. Соседи выловили бродячую собаку, посадили на цепь. Потом привезли ещё одну, — рассказала девушка. — Больше года собаки с 7 утра разрываются, так как они их мало кормят. А ещё хозяева сами ходят и «гавкают» на собак, что­бы животные больше злились. Псы находятся возле наших окон, это нам мешает жить. Мы просили соседей убрать их подальше, но толку нет». Жители обратились к председателю Исернского сельского исполкома и ждут, что он урезонит соседей.

Ещё раз про бомбоубежища

Случчанин Иван Михайлович, бывший военный, позвонил, чтобы дополнить список бомбоубежищ в Слуцке, о которых мы уже рассказывали. «Есть бомбоубежище в 12-м городке около здания старого госпиталя, только вход заварен. Оно было большое, — рассказал мужчина. — Убежище хорошее есть под общежитием у «Геологоразведки». Маленькое убежище есть на территории прачечной в 11-м городке, если заходить через проходную. Думаю, что это ещё актуально».

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О повреждённых деньгах

Жительница Слуцка Регина поделилась случаем, который удивил её в транспорте. «Недавно мне отказались продать билет в транспорте, потому что монета 20 копеек была повреждена из-за естественных процессов. Не знаю, ржавчина или что. При этом с одной стороны было читаемо и видны обозначения. Я думаю, что часто люди стараются избавиться от «стрёмных» купюр. А в магазинах на кассе стараются их сплавить, чтобы, как говорится, не платить со своего кармана. Но эти деньги ходят в обороте».

Этот материал подготовлен по обращениям читателей. Если вы хотите рассказать о проблемах или событиях в жизни города или деревни, высказать мнение о происходящем, поделиться фактами, познакомить с интересными людьми, звоните на номер редактора отдела писем: (+375) 25 663 74 40 (Елена), до 17.00 в рабочие дни, или пишите на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.