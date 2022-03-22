Март радует ясным солнышком, и мысли о даче посещают всё чаще? С чего начать и какой инструмент понадобится, разбираемся вместе с интернет-магазином 7745.by. А на все перечисленные категории действует промокод на скидку.

Итак – приступим:

Солнце полезно для нас, но опытные дачники знают, как оно опасно для растений и садовых деревьев. Первым делом необходимо побелить деревья, защитив их от резких перепадов температуры и вредителей. А когда температура установится до +5ОС, понадобится опрыскиватель, чтобы обработать деревья от вредителей специальными средствами.

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Обрезаем сухие ветки, прореживаем кусты. Удобнее всего это делать секатором, но местами может понадобиться и цепная пила.

Убираем старые листья, сухую траву – для этого в каталоге 7745.by большой выбор ручного инструмента: металлические грабли, лопаты, метлы и многое другое.

Рекомендуем присмотреть и тачку — с ней и работа легче, и спина целее.

Сад чист. Пора подготавливать землю к посадке. Можно копать и лопатой, но современный рынок предлагает варианты поинтереснее:

7745.by для участков побольше рекомендует культиваторы бензиновые брендов ASILAK, FERMER.

брендов ASILAK, FERMER. А для клумбы или грядки обратите внимание на электрические – лёгкий вес и простота управления позволят справиться даже девушке.

– лёгкий вес и простота управления позволят справиться даже девушке. Культиватор лучше покупать вместе с навесным оборудованием: плуг и окучник двурядный вам точно понадобятся.

Участок готов!

Для хорошего урожая 7745.by предлагает семена, инструменты для прополки, поливочные шланги и многое другое.

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*Промокод действует до 31 марта. Акции и скидки по промокоду не суммируются, не действуют при покупке в рассрочку, не распространяются на продукцию некоторых брендов.

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