«Белнефтехим» сообщил, что с 22 марта меняются цены на бензин и дизельное топливо в Беларуси. Концерн объясняет это тем, что за март мировые котировки нефти выросли на 60% по отношению к декабрю.

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«В целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти в условиях усилившихся внешних рисков цены на моторное топливо на автозаправочных станциях республики изменяются.

С 22 марта 2022 г. стоимость автобензина АИ-92-К5-Евро составит 2,08 руб., АИ-95-К5-Евро – 2,18 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,40 руб., ДТ – 2,18 руб.», — информирует «Белнефтехим».

Это уже четвёртое повышение цен на автомобильное топливо в этом году и в этом месяце. Sputnik пишет, что в первый раз автомобильное топливо подорожало со вторника, 1 марта, второе подорожание вступило в силу 9 марта, третий раз две копейки к цене прибавились 14 марта.