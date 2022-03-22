Хозяйство «Козловичи-Агро» строит новый молочно-товарный комплекс около деревни Лесуны. Планируется, что работы завершатся в апреле.

В комплексе сделают доильный зал «Карусель» на 50 мест. «Кур’ер» посмотрел, что это за оборудование.

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Принцип работы доильного зала — корова попадает на вращающуюся платформу и занимает пустое место. Установка движется по кругу, и животное перемещается к оператору доения. Работник готовит вымя и присоединяет его к доильному аппарату. Когда процесс дойки завершится, корова перемещается к зоне выхода. Один круг вращения занимает не более 10 минут.

Есть два типа этого доильного оборудования: «Карусель — бок о бок» и «Карусель — ёлочка». В первом случае оператор находится снаружи платформы, во втором — внутри.

Для доения на установке «Карусель» затрачивается от 9 до 10,2 часа в расчёте на одну корову в год.

Напомним, что сметная стоимость строительства нового молочно-товарного комплекса «Лесуны» — 4 200 000 рублей.

СПРАВКА. В августе 2021 года Sputnik сообщал, что в хозяйстве «Устье» (Витебская область) работает единственная в Беларуси доильная установка «Карусель» на 40 мест.