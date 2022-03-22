Как в понедельник в Слуцке горели огороды в 11-м городке. Видео

Отдел новостей
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Минское областное управление МЧС сообщает, что 21 марта вечером горела сухая трава на огородах на улице Социалистической в Слуцке. Пожарные потушили огонь.

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