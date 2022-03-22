Во вторник, 12 апреля, Слуцкий райисполком проведёт аукцион на право заключения договора аренды трёх земельных участков: один — в городе, два — в деревнях.

Слуцкий рынок

Лот № 1. Земельный участок площадью 0,01 га, который расположен по адресу: Слуцк, Базарная площадь.

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Целевое назначение — для строительства и обслуживания объекта торговли, общественного питания.

Есть возможность подключения к инженерным сетям.

Начальная цена за право заключения договора аренды — 424,85 рубля.

Подлесье

Лот № 2. Земельный участок площадью 0,1943 га, который расположен по адресу: агрогородок Подлесье, улица Слуцкая, У-7.

Целевое назначение — для строительства и обслуживания торгового объекта.

Есть возможность подключения к сетям электроснабжения, водоснабжения и теплоснабжения.

Начальная цена за право заключения договора аренды — 174,09 рубля.

Лучники

Лот № 3. Земельный участок площадью 0,0308 га, который расположен по адресу: агрогородок Лучники, улица Старые Лучники, У-72.

Целевое назначение — для строительства торгового павильона с торговым залом.

Есть возможность подключения к сетям электроснабжения и водоснабжения.

Начальная цена за право заключения договора аренды — 115,08 рубля.

Напомним, что в этот же день пройдёт аукцион по продаже участков для строительства частных домов в деревнях. Стоимость — от 1,5 до 2 тысяч рублей.