Совмин поднял стоимость сбора за легализацию официального документа и проставление апостиля. Такое постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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После 22 марта проставление апостиля на официальном документе будет стоит 5 базовых величин (160 рублей). До этого — 0,5 БВ (16 рублей).

А легализацию официального документа увеличили до 1 БВ (32 рубля), до этого — 0,5 БВ (16 рублей).

СПРАВКА. Апостиль — это международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. Штамп «Апостиль» ставится на оригиналы и копии документов.

Апостиль проставляется на следующих официальных документах: