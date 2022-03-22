Совмин поднял стоимость сбора за легализацию официального документа и проставление апостиля. Такое постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
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После 22 марта проставление апостиля на официальном документе будет стоит 5 базовых величин (160 рублей). До этого — 0,5 БВ (16 рублей).
А легализацию официального документа увеличили до 1 БВ (32 рубля), до этого — 0,5 БВ (16 рублей).
СПРАВКА. Апостиль — это международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. Штамп «Апостиль» ставится на оригиналы и копии документов.
Апостиль проставляется на следующих официальных документах:
- свидетельствах и справках, выдаваемых органами загса и архивами органов загса (свидетельство о рождении, справка об отсутствии записи акта о заключении брака и др.);
- выписках из единого государственного банка данных о правонарушениях, выдаваемых органами внутренних дел;
- справках о состоянии здоровья и выписках из медицинских документов, выдаваемых учреждениями здравоохранения;
- выписках из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), выдаваемых Министерством юстиции;
- иных видах документов, возможность проставления апостиля на которые определяется при рассмотрении документа.