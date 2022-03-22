Совмин поднял стоимость сбора за легализацию официального документа и проставление апостиля. Такое постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

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После 22 марта проставление апостиля на официальном документе будет стоит 5 базовых величин (160 рублей). До этого — 0,5 БВ (16 рублей).

А легализацию официального документа увеличили до 1 БВ (32 рубля), до этого — 0,5 БВ (16 рублей).

СПРАВКА. Апостиль — это международная стандартизированная форма заполнения сведений о законности документа для предъявления на территории стран, признающих такую форму легализации. Штамп «Апостиль» ставится на оригиналы и копии документов.

Апостиль проставляется на следующих официальных документах:
  • свидетельствах и справках, выдаваемых органами загса и архивами органов загса (свидетельство о рождении, справка об отсутствии записи акта о заключении брака и др.);
  • выписках из единого государственного банка данных о правонарушениях, выдаваемых органами внутренних дел;
  • справках о состоянии здоровья и выписках из медицинских документов, выдаваемых учреждениями здравоохранения;
  • выписках из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ЕГР), выдаваемых Министерством юстиции;
  • иных видах документов, возможность проставления апостиля на которые определяется при рассмотрении документа.