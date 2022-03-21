На этой неделе есть повод проявить солидарность с людьми с синдромом Дауна, с эпилепсией, напомнить о профилактике туберкулёза. Можно надеть два правых или левых носка на обе ноги, надуть воздушные шарики и отправиться запускать их в небо. Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, какие интересные даты есть в истории страны, об этом расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

21 марта — Международный день человека с синдромом Дауна. Название синдрома носит имя его открывателя – английского врача Джона Дауна. Недуг связан с тремя копиями 21-й хромосомы. Первые мероприятия прошли в 2006 году. Инициатором праздника стало правление Европейской и Всемирной ассоциаций «Даун-синдром». Для этих людей очень важна поддержка общества и толерантность окружающих их людей.

22 марта — Международный день таксиста. Дата праздника приурочена к выезду на улицы Лондона первых такси 22 марта 1907 года. Прототипы такси появились в Лондоне в 1636 году, когда кучера получили лицензию на извоз. Первые моторизированные наёмные экипажи – фиакры — возникли во Франции в 1890 году. Английские извозчики назвали счётчик «таксиметром» (от французского «такс» – «плата» и греческого «метрон» – «измерение»). Прибор дал название профессии и всей отрасли. Во Вьетнаме есть экзотический вид такси – слоны.

Реклама

23 марта – День одинаковых носков. Кто и когда придумал праздник — неизвестно, но он пришёлся по душе людям, которые недолюбливают правильный и послушный образ жизни. Следует надеть два одинаковых носка, например, два левых, и непременно рассказать, а лучше продемонстрировать столь необычную деталь гардероба окружающим. Как определить, где левый, а где правый носок? Очень просто: на правом носке дырка на конце слева, а на левом — справа. Секрет прост — большой палец на ноге протирает самую первую дырку!

24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулёзом. Дата приурочена к открытию Кохом одноимённой палочки в 1882 году, являющейся возбудителем недуга. Туберкулёз поддаётся лечению при своевременном обращении к специалистам. Информировать людей об одном из подобных недугов призван международный праздник.

24 марта 1653 года сейм Речи Посполитой во второй раз придал Слуцку Магдебургское право на городское самоуправление.

25 марта 1919 года вышел первый номер газеты «Молот и плуг» (предшественник современной газеты «Слуцкий край») — органа Слуцкого уездного исполнительного комитета и подрайкома Коммунистической партии (большевиков) Литвы и Белоруссии.

25 марта – День приручения воздушных шариков. Авторство праздника неизвестно. В 1824 году английский учёный Майкл Фарадей, проводя исследования свойств водорода, попробовал закачать этот газ в мешок, сделанный из каучука. Так появился первый в мире воздушный шарик. Вскоре он превратился в детскую игрушку, а затем и в элемент декоративного оформления.

26 марта — Фиолетовый день (День больных эпилепсией). Этот праздник придумала в 2008 году канадская девочка Кессиди Меган, которая с ранних лет страдала от этого заболевания и успела прочувствовать негативное отношение к себе ровесников и взрослых. Она рассказала окружающим о болезни и доказала, что ничего страшного в ней нет, что она такая же, как и все остальные девятилетние дети. Спустя год её инициативу поддержали многие студенты, политики, общественные организации. Символ праздника – фиолетовый (лавандовый) цвет. Он успокаивающе действует на нервную систему, снижает тревожное чувство.

27 марта — День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Работники этой службы благоустраивают и украшают город, создают комфорт и уют для его жителей, несут ответственность за чистоту и порядок без скидок на капризы природы, времена года, праздники и будни. Поздравляем их!